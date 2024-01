NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO -Sunday Bar, un’icona intramontabile di San Martino al Cimino da ben 70 anni, il 26 gennaio 2024 si appresta a svelare la sua nuova veste. Ci sono voluti intensi lavori, eseguiti con passione, per arrivare al completo rinnovamento degli interni del locale.

Daniele e Maria Domenica, gli instancabili gestori del bar, con il supporto prezioso di Serena, Eleonora e Maria, saranno lieti di offrire al pubblico una festa del bar rinnovato, che già promette di essere memorabile.

Particolarmente per il giovane Daniele l’investimento nel restyling del bar rappresenta anche un atto di fiducia nel paese, di cui ama la storia e le bellezze, e che sente proiettato verso un futuro sempre più ricco di nuovi scenari e buone opportunità. La vita che si consuma nel bar, grazie alla frequentazione della comunità, dei turisti e dei passanti, rappresenta già di per sé la linfa vitale per la floridezza e lo sviluppo di questo territorio.

Il Sunday Bar, già famoso per la sua lunga tradizione nell’arte della gelateria, si sta specializzando sempre più nell’assortimento ricercato e sofisticato di liquori. Tra i suoi tesori spiccano oltre 130 varietà di gin, che rappresentano un vero paradiso per gli intenditori e gli appassionati.

La serata di riapertura sarà un vero e proprio evento, con un DJ set vibrante e deliziose stuzziccherie, preparate dallo stesso laboratorio artigianale del bar, e offerte al pubblico.

Daniele e il suo team invitano tutti a partecipare all’evento, venerdì 26 gennaio dalle 19:00, per festeggiare insieme nella calda atmosfera del bar rinnovato.

Sunday Bar, via Doria, San Martino al Cimino, Viterbo.