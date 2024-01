NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione del 130esimo anniversario della linea Civitavecchia-Capranica-Orte, chiusa definitivamente nel 1994, coordinamento comitati ferrovia, comitato CCFO e coordinamento dei Sindaci dei comuni attraversati dalla ferrovia, che da anni sono impegnati per la riapertura hanno chiesto a Rete Ferroviaria Italiana di attivarsi concretamente per il ripristino della linea per finalità turistiche come previsto dalla Legge 128/2017.

“Il modello da seguire – si legge in una nota – è quello della linea ferroviaria Merano Malles, precedentemente dismessa e, dopo la riattivazione, rinata grazie al turismo nel territorio. Accanto alla linea sono sorte piste ciclabili e molti ciclisti prendono il treno scendono in varie stazioni dove trovano accoglienza, inforcano la loro bici e, percorrendo la pista ciclabile, raggiungono borghi e/o s’immergono nella natura”.

“Per la Ferrovia Civitavecchia-CapranicaSutri-Fabrica di Roma-Orte, si possono prospettare le medesime condizioni per una riapertura. Il turismo ferroviario in Italia oggi muove centinaia di migliaia di viaggiatori ed il transito di questi convogli garantirebbe enormi benefici economici ai nostri territori. Infine, la riattivazione della ferrovia potrebbe, in una seconda fase, aprire le porte al ripristino del servizio di trasporto regionale con treni ordinari”

“Siamo a chiedere- continua la nota del comitato- l’autorevole intervento della Fondazione delle Ferrovie dello Stato Italiane e del suo massimo esponente ing. Luigi Francesco Cantamessa, che ha già favorito la rinascita di oltre mille chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia, affinché interceda presso Rete Ferroviaria Italiana per valutare le condizioni necessarie per il ripristino della tratta, tramite uno studio dettagliato”.

Coordinatore degli enti locali per il Comitato CCFO

Presidente Comitato CCFO

Sindaco Comune di Gallese

Raimondo Chiricozzi

Danilo Piersanti