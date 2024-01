NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Tutto pronto per il secondo appuntamento di Bassano Classica, l’evento organizzato dal Comune di Bassano in Teverina e finanziato dalla Presidenza dal Consiglio regionale del Lazio, in scena nella chiesa di Santa Maria dei Lumi di Bassano in Teverina.

Dopo il successo ottenuto con le performance musicali di Caterina Palazzi, Flavia Massimo e Francesco Bucci, sabato 27 gennaio (ore 21.15) sarà la volta di Alessio Pedini, giovane musicista che ha iniziato gli studi musicali e pianistici all’età di 6 anni al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, sotto la guida del maestro Carlo Alberto Neri. Pedini attualmente frequenta il corso accademico di I livello in Pianoforte sotto la guida del maestro Massimo Spada, ha vinto il primo premio al 22° concorso nazionale di esecuzione musicale “Riviera Etrusca” a Piombino e ha frequentato Masterclass di alto perfezionamento con Beatrice Rana e Alexander Malofeev nella scuola internazionale di musica “Avos Project” a Roma.

Domenica 28 gennaio (ore 18), spazio a Davide Dellisanti, pianista, Fulvia Mastrobuono, soprano, e Mauro Utzeri, baritono, con “Mimì e le altre – In viaggio con le donne del melodramma”. I brani proposti saranno parte delle opere di Puccini, Verdi e Mozart, tra gli altri.

Al termine delle performance il pubblico potrà prendere parte alla visita guidata alla Torre dell’Orologio e al centro storico.

L’ingresso è gratuito

Maggiori informazioni al sito: https://bassanoclassica.iperhub.space/