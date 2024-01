NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Sabato 27 gennaio presso la farmacia comunale di Montalto di Castro è possibile misurare la propria composizione corporea e ricevere consigli personalizzati

Sabato 27 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la farmacia comunale di Montalto di Castro sarà possibile effettuare il test Body plan – bioimpedenziometria: l’analisi di valutazione della massa corporea.

Il test consiste, attraverso un dispositivo, in una misurazione della composizione corporea. In questo modo si possono ottenere dati come: indice di massa corporea, massa muscolare, massa grassa, indice di idratazione, metabolismo basale.

Il test è rapido, indolore e sicuro. In pochi minuti è possibile ricevere una stampa con i risultati e i consigli personalizzati per raggiungere i propri obiettivi.

La farmacia comunale di Montalto di Castro si trova in Via del Palombaro 11 a Montalto Marina (VT). Il costo del test è di 25 euro.

Per prenotare il test è possibile chiamare il numero 0766 801350

www.farmaciamontalto.it