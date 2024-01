NewTuscia – ASSISI “Laudate Deum”, è il titolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, la sesta del suo Pontificato, pubblicata il 4 ottobre scorso, con la quale chiede a tutti maggiore attenzione sul tema della crisi del clima.

Il documento sarà al centro di un convegno, organizzato da Arpa Umbria, ospitato ad Assisi, presso la Sala della Pace del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, che si terrà il 1 febbraio 2024 (ore 9.30).

‘SNPA e l’insegnamento di Papa Francesco’ sarà l’occasione per analizzare e dialogare, in compagnia di esperti ed illustri relatori, il testo del Santo Padre che, otto anni dopo la pubblicazione dell’enciclica “Laudato Si’”, torna in maniera forte su un argomento preoccupante e di grande attualità, come quello del cambiamento climatico.

Tante le voci che interverranno, tra gli altri, Roberto Morroni, Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria, Stefania Proietti, Presidente Provincia Perugia e Sindaco di Assisi, Fra Giulio Cesareo, Direttore Ufficio comunicazione Sacro Convento Assisi, On. Vannia Gava, Viceministro – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Stefano Laporta, Presidente ISPRA e SNPA, Suor Roberta Vinerba, teologa e direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi che cercheranno di approfondire il concetto , universale e condiviso, di sostenibilità. La sostenibilità, nella sua dimensione ambientale, economica e sociale, trova infatti concreta realizzazione grazie al contributo congiunto di tutti i settori della società, dalle istituzioni religiose, civili e accademiche ai privati.

Ad aprire l’incontro, oltre ai saluti istituzionali del Direttore Generale di Arpa Umbria, Luca Proietti anche un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il convegno chiuderà una due giorni che ha visto protagonisti i vertici del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e Ispra confrontarsi a Assisi sulle sfide future nel campo della tutela ambientale.

PROGRAMMA

‘SNPA e l’insegnamento di Papa Francesco’

1 febbraio 2024 – ore 9.30

Sala della Pace, Sacro Convento di San Francesco di Assisi

ore 9.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9.45

SALUTI ISTITUZIONALI

· Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (videomessaggio)

· Roberto Morroni, Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria

· Stefania Proietti, Presidente Provincia Perugia e Sindaco di Assisi

· Fra Giulio Cesareo, Direttore Ufficio comunicazione Sacro Convento Assisi

ore 10.30

INTERVENTI

* On. Vannia Gava, Viceministro – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

* Stefano Laporta, Presidente ISPRA e SNPA

* Suor Roberta Vinerba, teologa e direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi

ore 11.30

TAVOLA ROTONDA

Con rappresentanti del mondo accademico, dell’imprenditoria e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

con

* Vincenzo Infantino, Direttore Generale Arpa Sicilia – Vicepresidente AssoArpa

* Maurizio Dionisio, Direttore Generale Arta Abbruzzo – Vicepresidente AssoArpa

* Eugenio Lolli, Amministratore delegato e Direttore generale di Alcantara

* Anna Lutman, Direttore Generale di Arpa FVG

* Massimiliano Perazzoni, HSE Manager della Tarkett S.p.A.

* Luca Proietti, Direttore Generale Arpa Umbria

* Daniele Porena, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e Direttore della CISAFA

* Donato Ramunno, Direttore Generale di Arpa Basilicata

* Pietro Rubellini, Direttore Generale Arpa Toscana

* Igor Rubbo, Direttore Generale Arpa Valle d’Aosta – Vicepresidente AssoArpa

* Suor Roberta Vinerba, teologa e direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi

modera: Marco Vinicio Guasticchi, giornalista