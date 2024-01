NewTuscia – VITERBO – Con l’ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti, il cui ricavato andrà a finanziare un progetto dell’associazione Beatrice onlus, la Banda Musicale dell’Esercito Italiano terrà il primo concerto del 2024 al Teatro dell’Unione. L’appuntamento, fissato per il 1° febbraio alle 21.00, sarà l’occasione di festeggiare i 60 anni dalla sua fondazione.

L’evento è due volte importante dal momento che non solo la Banda considerata tra le più importanti della repubblica sarà presente a Vitetbo per il secondo anno, ma lo farà in concomitanza con il Festival di Sanremo, dove presenzierà alla serata finale.

Per il concerto arriveranno persone, componenti della banda, da tutta Italia; ci saranno due special guest star, Numa e Phil Palmer, che ha collaborato con gli artisti più grandi, e la giornalista Claudia Conte a presentare l’evento. Il programma sarà ampio e variegato con tematiche che andranno dalle marce alla musica Pop passando per le colonne sonore dei film famosi. Il ricavato andrà all’associazione Beateice Onlus che si occupa della prevenzione del tumore al seno. Se lo scorso anno il ricavato aveva finanziato un apparecchio per la dermopigmentazione dell’aureola mammaria, questo sarà devoluto per stabilire una convenzione con la Croce Rossa per permettere a donne sole di ricevere l’aiuto di personale e auto specializzati per andare a fare la terapia.

Presenti a palazzo dei Priori questa mattina alla presentazione dell’evento il vicesindaco di Viterbo Alfonso Antoniozzi, il consigliere comunale delegato ai rapporti con le forze armate Giancarlo Martinengo, Donatella Salvatori in rappresentanza di Beatrice onlus, il comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito Gen. di Brigata Roberto Vergori, il comandante della Banda Musicale dell’Esercito italiano Col. Vincenzo Lipari e il Mar. Elisa Geronimetto.

Il comandante della Banda, Lipari, ha parlato di un forte legame con Viterbo, prima con l’istituzione comunale, poi con la Scuola Allievi Sottufficiali della città dei Papi.