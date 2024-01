NewTuscia – MONTEFIASCONE – La vita delle Associazioni Sportive Dilettantistiche come il Montefiascone Baseball è stata stravolta dall’attuazione della Riforma dello Sport, che certamente non è stata pensata in funzione delle piccole società e ne complica notevolmente la gestione.

Ma i falisci hanno ritenuto di cogliere l’occasione per attuare, con l’Assemblea del 20 gennaio, un rinnovamento del Consiglio Direttivo, che dall’era COVID aveva visto progressivamente ridurre la propria efficacia. Sono stati così inseriti alcuni genitori dei piccoli atleti che hanno dato la disponibilità a collaborare fattivamente e anche giocatori che, nel corso degli anni, hanno dato tanto alla società e ora vogliono continuare a farlo con altri ruoli.

È stato confermato il Presidente Cristiano Tabarrini, del quale di lato vediamo una foto di qualche anno fa, come lanciatore nella nazionale Juniores, al quale sono stati affiancati la Vice Presidente Manuela Negro ed il Segretario-Tesoriere Roberto Ballarotto. Il Consiglio è completato da Pietro Carletti, Mauro Coppola, Riccardo Fabene, Gianluca Negro, Emiliano Ranucci, Piergiorgio Zerbini.

L’Assemblea, alla quale ha anche partecipato il responsabile dello sponsor storico WIPLANET, Mauro Torri, ha inoltre aperto un dibattito sulle possibili attività da svolgere nell’anno, da cui sono scaturite diverse idee, tra le quali la possibilità di tornare ad organizzare un torneo estivo dei ragazzi, dopo ben 7 anni.

Inoltre l’Assemblea ha applaudito la partecipazione di 8 tra tecnici e dirigenti alla Convention del Baseball a Rimini, dove per 3 giorni avranno la possibilità di partecipare a ben 97 conferenze per aumentare le proprie conoscenze. Tra i relatori troviamo anche nomi che hanno dato molto allo sport: il calciatore Filippo Galli, la canoista Josefa Idem e l’allenatore di basket Dan Peterson.

La Convention della Federbaseball è un momento di formazione e incontro al quale partecipano oltre 1000 rappresentanti delle sue varie componenti: tecnici, dirigenti, preparatori atletici, arbitri e classificatori.

Carletti Pietro e Matteo, Costantino Russo e Luis Olmedo presenzieranno le riunioni tecniche, tenute dai massimi esperti del baseball statunitense, mentre Roberto Ballarotto, Cristiano Tabarrini, Mauro Coppola e Riccardo Fabene si dedicheranno ad approfondire la riforma dello sport, il ruolo dei genitori all’interno della Associazione, la promozione dell’attività giovanile e l’attenzione al migliore rapporto con i ragazzi.

In sostanza, oltre agli adeguamenti staturali e regolamentari richiesti dalla riforma, il Montefiascone Baseball si avvia ad una stagione certamente piena di sviluppi per il futuro. Al Presidente e all’intero Consiglio i migliori auguri di buon lavoro.