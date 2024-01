NewTuscia – ROMA – Ecoforum del Lazio di Legambiente, appuntamento provinciale di Rieti e Viterbo: 86 Comuni Ricicloni premiati, 38 in provincia di Rieti e 46 di Viterbo. Provincia di Viterbo la più virtuosa de Lazio con la percentuale di raccolta differenziata al 64,4%

Terzo appuntamento provinciale per l’ottavo Ecoforum del Lazio, dopo l’incontro regionale romano del 20 dicembre e quello del 24 gennaio a Frosinone: oggi a Viterbo sono stati premiati tutti gli 86 comuni ricicloni delle provincie di Rieti e Viterbo, 38 in provincia di Rieti e 46 di Viterbo, quelli cioè con una raccolta differenziata superiore al 65%, la provincia di Viterbo risulta poi essere la più virtuosa del Lazio con il 64,4% di raccolta differenziata media complessiva.

L’incontro è stato promosso da Legambiente Lazio con il contributo di CONAI; i sindaci e le amministrazioni alle quali è andato il premio, erano presenti presso lo SPAZIO ATTIVO di Lazio Innova che ha messo a disposizione la propria struttura per l’evento.

“Con questo secondo appuntamento provinciale, continuiamo a stare sui territori per premiare le realtà virtuose nelle provincie di Rieti e Viterbo, dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – amministrazioni, cittadinanze e operatori del servizio che mettono in pratica le buone pratiche della raccolta, raggiungendo ottimi risultati. Queste province stanno continuando il percorso virtuoso di crescita e miglioramento nella raccolta differenziata, servono ora gli impianti necessari alla trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda a partire dai biodigestori per generare compost e biometano dagli scarti organici che rappresentano quasi la metà dei materiali differenziati”.

All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri, VIOLA CENTI responsabile giovani di Legambiente Lazio, MARIA DOMENICA BOIANO direttrice regionale di Legambiente, LAURA BRUZZECHESSE assessora all’Ambiente di Oriolo Romano, comune riciclone da più anni in tutto il territorio del Lazio, il consigliere delegato della provincia di Rieti GIOVANNI MONTINI, l’assessore allo sviluppo economico di Viterbo SILVIO FRANCO e gli amministratori dei comuni premiati.

L’appuntamento di Legambiente Lazio aveva come main partner CONAI e si è svolto in collaborazione con ARPA Lazio, partner Biorepack, EY foundation, Igiene Urbana Lavorgna, partner tecnico Rosemary Terre & Sapori, con il patrocinio della Regione Lazio

Prossimo appuntamento a Latina per premiare i comuni ricicloni della provincia, il 30 gennaio, dalle ore 11.00 presso Sede della Provincia di Latina, sita in Via Andrea Costa n. 1 – secondo piano “Sala Loffredo”

Elenco dei Comuni Premiati:

RIETI:

Borgorose

Cantalupo in Sabina

Casaprota

Castelnuovo di Farfa

Cittaducale

Collalto Sabino

Collevecchio

Colli sul Velino

Configni

Contigliano

Fiamignano

Forano

Frasso Sabino

Greccio

Magliano Sabina

Mompeo

Monteleone Sabino

Montenero Sabino

Montopoli di Sabina

Morro Reatino

Orvinio

Poggio Catino

Poggio Mirteto

Poggio Moiano

Poggio Nativo

Poggio San Lorenzo

Posta

Pozzaglia Sabina

Rivodutri

Roccantica

Salisano

Scandriglia

Selci

Stimigliano

Tarano

Toffia

Torricella in Sabina

Vacone

VITERBO:

Acquapendente

Arlena di Castro

Bassano in Teverina

Blera

Bolsena

Bomarzo

Calcata

Canepina

Canino

Capodimonte

Capranica

Carbognano

Castel Sant’Elia

Castiglione in Teverina

Celleno

Civita Castellana

Corchiano

Fabrica di Roma

Faleria

Farnese

Gallese

Gradoli

Graffignano

Grotte di Castro

Latera

Marta

Monte Romano

Montefiascone

Monterosi

Nepi

Onano

Oriolo Romano

Orte

Piansano

Proceno

Ronciglione

San Lorenzo Nuovo

Soriano nel Cimino

Sutri

Valentano

Vallerano

Vasanello

Vejano

Vetralla

Vignanello

Villa San Giovanni in Tuscia

Vitorchiano

https://drive.google.com/file/d/1Y3VuzMz2DyphFCnCqyQF_byG8okTAIhv/view?fbclid=IwAR0grEWiFItnF0fpzpqIsMf7uPyaJ0B_mwGuF8wHO3YI8AAkrYeIL5Jtf5k

EcoforumViterboRieti.png