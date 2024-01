NewTuscia – TUSCANIA – I Carabinieri della Stazione di Tuscania hanno arrestato una donna di 49 anni con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, avendo notato un sospetto viavai nellesercizio pubblico gestito dalla stessa, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito un controllo allinterno del locale, trovandola in possesso di gr. 5,5 di cocaina, pronta per lo spaccio, poiché già suddivisa in dosi.

Nel corso della perquisizione sono spuntati anche un bilancino di precisione, mannite per il taglio dello stupefacente e materiale vario per confezionare le dosi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato.