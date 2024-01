NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il governo Meloni ha aumentato di 250 milioni le tasse e revocato i benefici fiscali essenziali per il settore agricolo, come confermato dalla stessa premier Meloni oggi pomeriggio alla Camera, rispondendo a una interrogazione presentata dalla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Una inversione di rotta totale, rispetto a quanto fatto dal governo Renzi, periodo in cui in Parlamento avevamo ridotto la pressione fiscale per i lavoratori agricoli di un miliardo di euro”, afferma la capogruppo di Iv alla Regione Lazio Marietta Tidei.

La legge di bilancio 2024 ha eliminato gli incentivi fiscali adottati dal governo Renzi e poi confermati dai successivi esecutivi e imposto ulteriori oneri a un settore già provato dalla recente crisi climatica e dagli aumenti del combustibile, che hanno drasticamente ridotto i raccolti e i ricavi. Si tratta di un duro colpo alle speranze di futuro di centinaia di migliaia di aziende agricole e di lavoratori, come testimoniano le proteste dei trattori che nei giorni scorsi hanno invaso le piazze di Viterbo, Orte e Frosinone, così come quelle di numerose altre città in tutta Italia.

Contro tale decisione, che danneggia un comparto che andrebbe invece supportato, anche per possibili sbocchi occupazionali e per le opportunità di fare impresa per i più giovani, ci impegneremo a fondo in tutte le sedi istituzionali”, conclude Marietta Tidei.