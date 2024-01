NewTuscia – PRATO – Riceviamo e pubblichiamo. “Sostengo con vigore la visione di Confcommercio di trasformare Prato in un “cantiere di innovazione” presentata durante la recente Assemblea dei Soci 2024, a cui ho partecipato con piacere. La mia proposta per implementare l’Intelligenza Artificiale (AI) nei servizi pubblici si allinea ad essa garantendo benefici significativi per famiglie e imprese pratesi nonché per l’Amministrazione Comunale stessa. La mozione che presento è stata prodotta, secondo le mie indicazioni, dall’Intelligenza Artificiale di ChatGPT 4.

La mia visione si ispira a esempi di successo in altre città italiane dove l’integrazione dell’AI ha migliorato

l’efficienza dei servizi pubblici. Questi progetti innovativi sono stati impiegati per l’assistenza clienti e per le emissioni di certificati anagrafici, per la pianificazione urbana e la gestione delle emergenze, per il monitoraggio intelligente del traffico, per la raccolta dei rifiuti, per piattaforme di partecipazione per i cittadini e molto altro ancora.

Per le famiglie l’AI promette un accesso più rapido e personalizzato ai servizi comunali migliorando l’efficienza nella gestione delle richieste quotidiane. Le applicazioni AI come le chatbot possono fornire risposte immediate a domande frequenti riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza complessiva del cittadino.

Le imprese pratesi beneficeranno di processi amministrativi più snelli e di una migliore analisi dei dati per il supporto decisionale. L’AI può aiutare le aziende locali a navigare in modo più efficiente i servizi comunali facilitando la creazione di nuove opportunità di business e promuovendo l’innovazione.

Per il Comune l’introduzione dell’AI nei servizi pubblici significa un’ottimizzazione delle risorse una migliore gestione dei dati e una maggiore trasparenza nelle operazioni. Questo porterà a un miglioramento dell’efficienza operativa e a una riduzione dei costi a lungo termine.

Questa proposta è supportata da un contesto favorevole a livello nazionale. In Italia il mercato dell’IA ha mostrato una crescita esponenziale raggiungendo un valore di 570 milioni di euro nel 2023 con una crescita stimata del 31% rispetto all’anno precedente. La crescita continua è prevista con un tasso di crescita annuo medio del 29% fino al 2026 raggiungendo un volume di 12 miliardi di euro. L’attuale Governo italiano ha creato un apposito fondo di finanziamento 150 milioni di euro per l’AI, parte della Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e vi sono inoltre specifici fondi europei dedicati a simili iniziative, come indicato dalla Commissione Europea e dal programma Horizon Europe. Quindi, zero costi per le casse del Comune di Prato.

Questa innovativa proposta è un passo decisivo verso una Prato più moderna e funzionale, dove tecnologia e umanità si incontrano per creare una comunità più forte e connessa. La sua implementazione non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma posizionerà anche Prato all’avanguardia nell’innovazione a livello nazionale e internazionale. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui Prato diventa davvero un cantiere di innovazione ed un modello di progresso e sostenibilità, dimostrando il valore e l’importanza dell’adozione dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici.”

Claudiu Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato