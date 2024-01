Ubriaco, era stato fermato dalla Squadra Volante e si era scagliato contro gli agenti

NewTuscia – TERNI – I fatti risalgono alla tarda serata di domenica 14 gennaio, quando l’intervento della Polizia di Stato di Terni viene richiesto in un locale del centro per un giovane straniero che, ubriaco, spintona ed insulta gli altri clienti.

All’arrivo delle pattuglie della Squadra Volante, il ragazzo si scaglia anche contro i poliziotti, ferendoli, offendendoli e rifiutandosi di dare le sue generalità tanto da costringerli all’uso del TASER per immobilizzarlo.

Nato nella Guinea Bissau, 22 anni e residente a Terni, gravato da precedenti penali, è stato denunciato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Considerata la sua pericolosità sociale, manifestata nell’aggressività dimostrata sia nei confronti dei clienti del locale, anche con frasi molto offensive, che nei confronti degli agenti intervenuti, si è ritenuto necessario emettere nei suoi confronti il provvedimento del DACUR – il divieto di accesso alle aree urbane – misura che gli vieta di accedere ai locali pubblici della Movida, nonché di stazionare nelle vicinanze.

Il provvedimento, firmato dal Questore Bruno Failla, della durata di 1 anno, in orario compreso fra le ore 18:00 e le ore 07:00 del giorno successivo gli è stato notificato lunedì 22 dalla Divisione Anticrimine della Questura di Terni.

Identificati dalla Polizia di Stato di Terni gli autori dei danneggiamenti alle auto in sosta in via del Raggio Vecchio

Si tratta di due pregiudicati fermati dalla Squadra Volante

E’ stato il tempestivo intervento della Polizia di Stato di Terni, alcune sere fa in via del Raggio Vecchio, ad impedire il probabile danneggiamento di ulteriori auto in sosta ad opera di due pregiudicati ternani, fermati dagli agenti dopo che un residente della zona li aveva visti colpire i veicoli parcheggiati.

Il testimone, risultato poi essere il proprietario di una delle quattro auto danneggiate, aveva dato una descrizione sommaria dei due – un uomo e una donna – e gli agenti si erano subito messi sulle loro tracce, raccogliendo anche ulteriori testimonianze dai passanti.

Poco dopo, venivano individuati e fermati: entrambi di Terni, 28 anni la donna e 55 l’uomo, con precedenti reati, avevano divelto gli specchietti delle auto, rovesciato un secchio per la raccolta dell’immondizia e preso a calci alcune serrande.

Sono stati portati in questura e denunciati per danneggiamento aggravato in concorso.

Controlli della Polizia di Stato di Terni per una “Movida Sicura”

Denunciato un ternano trovato in possesso di droga

Un altro fine settimana di controlli da parte della Polizia di Stato, con le pattuglie impiegate nelle zone del centro e nelle principali arterie di ingresso in città, per garantire dei fine settimana all’insegna del sano divertimento, la c.d. “Movida Sicura”.

Nella sera di sabato 20 gennaio, nei 6 posti di controllo effettuati, sono stati controllati 17 veicoli, guidati per la maggior parte – ad eccezione di un 60enne – da giovani appena 20enni e da un neo-patentato.

Nessuno di loro è risultato alla guida sotto l’influenza di alcohol, né di sostanze stupefacenti, un segnale sicuramente positivo, anche a riprova dell’efficacia delle campagne di informazione messe in atto dalla Polizia di Stato e dell’accresciuta consapevolezza da parte dei ragazzi e delle ragazze.

Sono stati monitorati vari bar del centro, con particolare attenzione al locale che era stato teatro di disordini alcuni giorni prima, e sono state identificate 56 persone, di cui 16 minori, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila di Nettuno con il cane Isko.

Durante un servizio di controllo del territorio della Squadra Mobile, effettuato in un’altra area della città, la Sezione Antidroga ha fermato un 23enne ternano, che è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e di 8,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi; per lui è scattata la denuncia per violazione della legge sugli stupefacenti.