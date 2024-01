Stefano Stefanini

Newtuscia – ROMA – L’evento “Comunità Sostenibili: quali risposte dalla cooperazione per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei territori” organizzato da Confcooperative Roma, nell’ambito del progetto “Comunità Sostenibili”, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Roma, ha affrontato, attraverso gli interventi di professionisti e studiosi/e della materia, le opportunità che potrà rappresentare la costituzione di Comunità Energetiche in forma cooperativa, presentando anche quelli che potranno essere i contenuti di uno statuto tipo.

Le cooperative sono pronte a diventare lo strumento più efficace per arrivare alla piena sostenibilità ambientale e sociale. Questa la sintesi dell’incontro organizzato da Confcooperative Roma all’interno del progetto “Comunità sostenibili” finanziato dalla Camera di commercio di Roma.

Come riferito da Mirko Giustini, direttore dell’Ufficio Stampa di Confcooperative Lazio, presso il Palazzo della Cooperazione di via Torino a Roma si è discusso nella giornata di oggi dei vantaggi derivanti dalla costituzione di nuove comunità energetiche rinnovabili sotto forma di cooperative.

A confrontarsi sul tema il direttore di Azzero CO2 Alessandro Martella, la capo Servizio ambiente ed energia di Confcooperative Maria Adele Prosperoni, il membro dell’area legale di Italian Consulting Network S.p.A., Patrizia Ronchi e il delegato nazionale per le cooperative di comunità di Confcooperative Massimiliano Monetti.

„È finalmente in corso di definizione la normativa di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021: il Ministero dell’ambiente ha reso disponibile lo schema di decreto per la fissazione degli incentivi che è stato già notificato a Bruxelles e dovrebbe aver superato in queste ore l’esame in Corte dei Conti, ha affermato Maria Adele Prosperoni.

All’esito di queste procedure e dell’approvazione delle necessarie linee guida tecniche del GSE, finalmente, il quadro normativo e tecnico di riferimento sarà completo e sarà possibile concretizzare i progetti in discussione sui molteplici tavoli aperti fino ad ora.

L’auspicio è che il 2024 possa essere l’anno delle vere comunità energetiche, costituite secondo logiche comunitarie, di sostenibilità e non speculative“.

„Le Comunità energetiche costituiscono un’opportunità straordinaria per portare a casa molti dei goal dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ha sottolineato Marco Marcocci, presidente di Confcooperative Roma.“

La crisi energetica e i rincari delle bollette hanno reso chiaro quanto ad esempio il fotovoltaico sia utile non solo all’ambiente ma anche alle tasche dei cittadini.

Ecco perché come Confcooperative vediamo nelle CER la piena realizzazione di comunità energetiche capaci di mettere al centro la valorizzazione delle persone che le compongono e dei territori che le ospitano“.