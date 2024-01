Domenica 28 gennaio ad Acquapendente lo spettacolo scritto dall’attore insieme a Carlo Lucarelli

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Teatro Boni di Acquapendente, in occasione del Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale con cui si ricordano le vittime dell’Olocausto, propone uno spettacolo incentrato su una delle più terribili stragi della seconda guerra mondiale e dell’interno Novecento: quella di Marzabotto.

L’appuntamento è per domenica 28 gennaio 2024 alle ore 17.30, nell’ambito della stagione del Boni diretta da Sandro Nardi, con “Marzabotto”, scritto da Carlo Lucarelli e Matteo Belli e interpretato dallo stesso Belli, con musiche di Paolo Vivaldi. La strage di Marzabotto viene riletta alla luce del destino storico che l’evento ha subito dopo la fine del conflitto, in un iter giudiziario che sembra abbia voluto “insabbiare” l’indagine, nel rispetto dei nuovi equilibri geopolitici che l’Europa andava maturando dalla ricostruzione in poi.

In un armadio, nascosto con le ante contro il muro in fondo a un corridoio della Procura militare di Roma, è rimasto nascosto, fino al 1994, il fascicolo 1976. Seguendo le tracce di questo documento, la narrazione procede nel racconto del massacro compiuto da più formazioni tedesche, che alla fine di settembre del 1944 trucidarono, nei dintorni di Marzabotto, non lontano da Bologna, circa ottocento civili. Lo spettacolo prosegue anche in una storia di silenzi e omissioni processuali che giunge fino ai nostri giorni e testimonia, ancora una volta, come il ruolo della memoria sia forse uno dei pochi strumenti che permette di dar voce a chi non ce l’ha e di trasmetterne il senso del sacrificio alle nuove generazioni.

La scrittura esperta di un “giallista-detective” come Carlo Lucarelli e la maestria di attore di Matteo Belli si incontrano in una prova difficile ma appassionata, che si propone di unire il rigore della ricerca, la qualità drammaturgica e una chiave di interpretazione scenica mai dimentica del ruolo creativo di un teatro di narrazione non solo nozionistico, ma anche rivelatorio di significati inediti, iscritti in filigrana nei codici della realtà. E che solo il linguaggio artistico è capace di rendere leggibili ai sensi dello spettatore.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.

