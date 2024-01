NewTuscia – VITERBO – In merito alle vicende legate all’Eremo della Palanzana, sito nel Comune di Viterbo, e alle notizie che si susseguono su vari Social e sugli Organi di Stampa relative ad attività e progetti legati a questo luogo e alle persone che vi fanno riferimento, la Curia Vescovile della Diocesi di Viterbo precisa quanto segue:

– La vicenda è stata seguita per quanto possibile, visto il contesto relativo ad una proprietà privata che fa riferimento ad una Associazione non

legata alla Diocesi di Viterbo;

– I Sacerdoti e i religiosi, che in qualche modo sono presenti in questo Eremo, non sono incardinati nella Diocesi di Viterbo;

– Tutte le questioni relative alle vicende, pregresse e attuali, legate a questo luogo e alle persone che a titolo diverso vi fanno riferimento,

sono all’attenzione delle Autorità ecclesiastiche e dei Dicasteri competenti.

La Curia della Diocesi di Viterbo raccomanda ai Fedeli attenta vigilanza affinché nessuno si lasci coinvolgere nelle scelte di chi tende a minare l’unità del Corpo ecclesiale. Rinnovando, perciò, l’adesione completa alla Persona di Papa Francesco e al suo Magistero, sollecita a camminare nella comunione della Chiesa, che trova nel Successore di Pietro “il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità”.

La Curia Vescovile di Viterbo