NewTuscia – ROMA – “Noi puntiamo molto sul ruolo del difensore civico, che svolge funzioni importanti nel rapporto con i cittadini, andando a colmare quel vuoto che spesso si crea tra le istituzioni e le persone. A tal proposito, colgo questa occasione per ringraziare il difensore civico regionale, Marino Fardelli, per il prezioso lavoro svolto: tra l’altro, recentemente Fardelli è stato eletto nel board internazionale dei difensori civici. E questa è sicuramente una ulteriore conferma del suo grande impegno profuso su questa tematica. Il nostro ruolo, come istituzioni, è quello di garantire il massimo supporto alle attività che il difensore civico sta portando avanti. Per questo, cercheremo di rafforzare ulteriormente tale ruolo, al fine di fornire risposte sempre più vicine alle istanze dei territori. Auspico, poi, di ripetere in futuro questi incontri, che rappresentano opportunità anche per lo scambio di esperienze e conoscenze su una realtà, come la difesa civica, che ha una rilevanza strategica”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che oggi insieme al difensore civico regionale, Marino Fardelli, ha incontrato il difensore civico della Serbia, Zoran Pasalic, nella sede di via della pisana