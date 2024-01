NewTuscia – ACQUASPARTA – Sono iniziati ad Acquasparta i lavori di rigenerazione urbana che consistono nel rifacimento della pavimentazione di Corso Umberto I°, Corso Dei Lincei e Via Stelluti. Ne dà notizia l’amministrazione comunale sottolineando la necessità dell’intervento dato il “serio stato di degrado” in cui versano attualmente le principali strade del centro storico.

“I lavori – rende noto il Sindaco Giovanni Montani – fanno parte del Piano di riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico e urbanistico del centro storico. Tale piano – specifica – riguarda i vicoli, Palazzo Biagetti, parte di Palazzo Cesi e il parco giochi e più in generale si inserisce in un concetto di rilancio della cittadina. Il ritorno di attività economiche, nuovi residenti, più servizi e più attività complessive del centro storico – fa notare sempre il Sindaco Montani – sono il frutto di un progetto portato avanti fin dall’inizio e che ha come obiettivo quello di far rivivere Acquasparta come luogo di residenza e di vita, un cuore pulsante per tutto il territorio”.

Dal punto di vista tecnico il cantiere sarà funzionale alla sostituzione dell’attuale pavimentazione in porfido rosso e basaltina con pietra arenaria “Albanera” che ha caratteristiche di durevolezza, inalterabilità e uniformità maggiori. Il materiale, fa notare il Comune, è stato scelto in modo condiviso con la Soprintendenza per dare un nuovo e più raffinato aspetto alle principali vie del corso che mostreranno, a lavori ultimati, un impatto più coerente con le cromie tipiche dei borghi Umbri.

“Ci scusiamo – dice ancora il Sindaco Montani – per gli eventuali disagi causati dai lavori ormai resi necessari per ripristinare la sicurezza pedonale e una migliore accessibilità soprattutto per gli anziani e i diversamente abili”. (ptn 32/24 11.15)