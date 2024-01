NewTuscia – ROMA – Giovedì 25 gennaio, alle ore 16.30, al Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, si terrà la presentazione del libro “Carlo Alberto Dalla Chiesa, il papà dei Carabinieri” (Navarra Editore) di Maristella Panepinto.

Si tratta del primo libro per bambini sulla storia del generale-prefetto ucciso il 3 settembre 1982. Il testo sarà presentato dall’autrice al Museo storico dell’Arma di Roma (in Piazza del Risorgimento, 46), alla presenza del Generale Pasquale Angelosanto, del procuratore Fernando Asaro, del Maresciallo capo Emilio Limone e, in collegamento video, Simona Dalla Chiesa. Modera l’incontro il giornalista del Tg5, Carmelo Sardo.

Il libro, che é alla quarta ristampa, si apre con dei preziosi interventi, in primis quello di Simona Dalla Chiesa, figlia del compianto Generale, che introduce il testo con parole piene di emozione. Segue un importante contributo del Generale di Corpo d’Armata Pasquale Angelosanto, già comandante del Ros e oggi coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, che spiega ai bambini il metodo Dalla Chiesa e le figure dei Ros. La prefazione é del procuratore di Marsala, Fernando Asaro, che racconta del suo incontro illuminante con Dalla Chiesa prefetto, allo storico istituto Gonzaga di Palermo. “Con questo libro”, spiega l’autrice, “ho voluto raccontare un grande uomo ai più piccoli, con un linguaggio che possa spiegare loro, con parole e toni adeguati, anche il dolore, la morte, la cattiveria e il bene che deve vincere sul male”.

Il libro é stato illustrato dai piccoli studenti dell’Istituto Sant’Anna di Palermo e la copertina dal giovane illustratore Gabriel Romano. I diritti d’autore del libro sono destinati all’Onaomac, l’opera che assiste gli orfani dell’Arma.