NewTuscia – TARQUINIA – Il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” giunge alla 13esima edizione. Gli elementi della natura, la paesaggistica, la fotografia di strada e architettura saranno i temi del contest organizzato da Maria Antonietta Valerioti e dedicato al padre fotografo e cineasta tarquiniese.

“Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati della fotografia, senza limiti di età, – afferma Maria Antonietta Valerioti -, cui chiediamo di raccontare, attraverso le loro immagini, i temi che abbiamo scelto per quest’anno. Tre le sezioni entro cui dovranno muoversi i fotografi per rappresentare visivamente i temi e i concetti richiesti. Mi auguro come sempre una partecipazione numerosa con fotografie di qualità”.

Ogni partecipante, specificando il proprio nome e cognome, potrà proporre due foto, anche per categorie diverse, nel formato 20×30 cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7, Tarquinia) entro il 9 marzo. Nel 2023, Marcello Brandi è stato il vincitore assoluto del concorso. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0766 840886 o scrivere a otticavalerioti@gmail.com.