NewTuscia – VITERBO – Esce sconfitta dal parquet della Carver la WeCOM-Ortoetruria che paga ancora una volta un inizio di gara lento e poco efficace che le rende poi difficile il recupero nella residua parte del match. I biancostellati ormai da qualche partita non riescono a trovare le giuste contromisure in avvio di partita, soprattutto quando la squadra avversaria parte con toni agonisticamente elevati e questo rende di fatto molto dispendioso e difficile ricucire lo strappo che il team di Fanciullo concede in apertura.

La gara contro i romani di Cinecittà è tutta in questa lettura, molto simile a quella di Perugia mercoledì scorso: due partite nelle quali la Stella Azzurra difende in maniera adeguata, ma solo dopo essersi trovata in una situazione di obiettiva difficoltà. La partita di ieri non è stata per nessuna delle due contendenti una bella gara, terminata con punteggio finale molto basso (56-59) e con scarsa efficacia da parte dei rispettivi attacchi, specialmente quello biancoblu con un eloquente 1/16 dall’arco. Dopo il break iniziale subìto, bello il recupero viterbese delle tre successive frazioni con solo 35 punti complessivi concessi ai capitolini (4 nel terzo quarto) che però sono riusciti a conservare quel minimo vantaggio che gli ha consentito di portare a casa due punti di grande peso per le prime posizioni in classifica.

Ora la Stella giocherà mercoledì 24 la gara di recupero in trasferta contro Grottaferrata, altro match fondamentale per mettere al sicuro uno dei migliori posti in graduatoria per la successiva fase “ad orologio”. Ma ci vorrà una partenza molto diversa da quelle viste nelle due ultime uscite.

WeCOM ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 56: Price 2, Giannini 7, Cittadini 10, Guiducci ne, Vigori 13, Bertini 12, Meroi, Taurchini 2, Casanova 2, Bantsevich 8. Coach: U. Fanciullo. Ass.te: J. Vitali

CARVER ROMA 59: Di Bello 8, Monacelli ne, Stramandino ne, Ciancaglini, Benincasa 4, Galli 16, Taurchini ne, Vitti 9, Fucek 2, Tiburzi ne, Ranucci 8, Lucarelli 12. Coach. M. Tretta. Ass.te: G. Rossi

Parziali: 8-24/21-15/9-4/18-16

Rimbalzi: Di Bello 10, Galli, Lucarelli e Bertini 8