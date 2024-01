NewTuscia – ISOLA CAPO RIZZUTO – Dal 23 al 25 febbraio 2024, si terrà a Le Castella (comune di Isola Capo Rizzuto) la manifestazione Magna Grecia Comics, alla quale parteciperanno fumettisti e sceneggiatori di fama internazionale. Tra gli intenti che hanno sostanziato l’ideazione dell’evento, una particolare attenzione è stata rivolta al mondo dei giovani e della scuola della provincia di Crotone.

L’iniziativa prevede l’istallazione di stand per tutti gli operatori ed espositori che vogliano proporsi seguendo quanto previsto dalle indicazioni correlate alla kermesse. Gli stand comprensivi di tavolo e sedie messi a disposizione sono gratuiti, ma l’allestimento degli stessi dovrà essere curato dalle scuole.

A tal proposito, invitiamo tutte le scuole della provincia e della nostra regione che abbiano studenti meritevoli e talentuosi nel settore grafico – artistico a presentare richiesta formale per l’occupazione di uno stand con i propri allievi. Le richieste verranno valutate dal gruppo tecnico dell’evento. Durante la kermesse alcuni fumettisti importanti incontreranno le delegazioni studentesche e visioneranno gli elaborati prodotti dagli studenti. Nel corso della manifestazione sono previsti workshop strutturati per gruppi limitati di studenti, segnalati all’organizzazione preventivamente dai referenti delle scuole, con alcuni professionisti del settore. È una grande opportunità per il nostro territorio e per i nostri ragazzi. Si precisa che l’ingresso alla kermesse è gratuito; si chiede, vista l’importanza dell’evento, rivolto principalmente ai più giovani, un’adeguata valorizzazione dello stesso e partecipazione all’iniziativa.

Per info contattare la Fondazione Odyssea (email: fondazioneodyssea@gmail.com).

F.to prof. Romano Pesavento

Direttore artistico “Magna Grecia Comics”