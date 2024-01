NewTuscia – PERUGIA – Il nuovo anno è partito con una nota positiva per il mondo del lavoro e dell’industria in Umbria. Solo a gennaio 2024, le aziende regionali hanno in programma oltre 6000 nuove assunzioni, un dato positivo rispetto allo stesso trimestre del 2023, con una crescita di oltre il 5%.

Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior, nel 29% queste assunzioni saranno a tempo indeterminato o con un contratto di tipo di apprendistato, mentre il 71% sarà a termine. Il settore che più ricerca manodopera è quello dei servizi e delle piccole imprese, quelle con meno di 50 dipendenti. La maggioranza dei nuovi posti di lavoro saranno per specialisti e tecnici mentre il 19% per dirigenti.

Anche le previsioni per il periodo che va da gennaio a marzo sono positive, con il settore del commercio e la ristorazione che cercheranno nuovi impiegati. Così come l’industria delle costruzioni e dei servizi alle persone. Le imprese umbre, però, prevedono di avere difficoltà nel trovare alcuni profili ricercati, in particolare i tecnici specializzati.

Servizi, turismo, costruzioni e infrastrutture sembrano essere il futuro dell’Umbria. Ne sono una prova i nuovi progetti della provincia di Terni per mettere in sicurezza e monitorare i viadotti e i ponti provinciali per un totale di 87 strutture. Con un investimento previsto di almeno 16 milioni di euro, questi interventi possono dare nuovo lavoro ai locali mentre mettono in sicurezza le vie della provincia di Terni.

E, durante e dopo i lavori di manutenzione, sarà fondamentale il ruolo della tecnologia. Infatti, lo stato di mantenimento di queste strutture verrà controllato con il monitoraggio satellitare, rendendo quella di Terni una delle prime province italiane ad usare questa innovazione. Unendo strumenti efficaci come le viti autoforanti con sistemi tech come il monitoraggio satellitare, l’industria delle costruzioni umbra diventa sempre più efficiente e sicura.

Il futuro del mondo del lavoro e dell’economia è anche nelle infrastrutture, non solo nel turismo o nei servizi. Ed i numeri di Aeroporto Umbria del 2023 sono positivi. Lo scalo di Perugia ha registrato 532.474 transiti, una crescita del 143% rispetto al 2019 e del 44% rispetto al 2022. Il mese di agosto ha segnato un record di passeggeri transitanti tanto che l’aeroporto Umbria è stato il secondo in Europa per crescita. Con 16 rotte operative e 100 voli di linea settimanali nel 2023, l’aeroporto regionale ha le carte in regola per vivere un 2024 ancora migliore.

“Il 2023, che ha visto il nostro aeroporto eccellere sia per quanto riguarda l’aumento del traffico sia per ciò che concerne la qualità del servizio erogato,” ha detto Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria.

I dati positivi del traffico di passeggeri e di viaggiatori in regione sono in linea con le tendenze di tutta Italia. Sono tornati i turisti, nazionali ed internazionali. Nel 2023, gli aeroporti pugliesi hanno accolto quasi 10 milioni di arrivi mentre nel 2022 piccoli scali come quello di Foggia e di Bolzano avevano visto aumentare il loro traffico di oltre il 500% (in media).

Una nota positiva sugli aeroporti della penisola arriva anche dalla lista di VisaGuide.World sugli aeroporti più stressanti del mondo. Nelle prime 30 posizioni, l’unico italiano è quello di Roma Fiumicino. Al terzo posto si trova l’aeroporto di Monaco di Baviera, al secondo quello di Istanbul mentre si aggiudica il primo gradino del podio lo scalo di Londra Gatwick, il meno amato dai passeggeri di tutto il mondo.