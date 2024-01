NewTuscia – VITERBPO – La Delegazione di Viterbo dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, retta dal Comm. Gen. Salvatore Petrarchi, sabato 20 gennaio ha ripreso le attività formative del nuovo anno per i Cavalieri e le Dame, presso la Chiesa di San Silvestro, sede della Delegazione stessa.

Tali attività, previste dallo Statuto, mirano a rafforzare lo spirito di appartenenza all’Ordine e la conoscenza della dottrina cattolica, consolidano i rapporti con la Diocesi e le Parrocchie; senza tralasciare la primaria funzione dei suoi Membri nel sostenere le opere, le istituzioni culturali, caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, dove nostro Signore Gesù Cristo è nato, vissuto, morto in croce ed è risorto.

Questo primo incontro tenuto da S.E. Rev.ma Mons. Gr. Uff. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, nominato Priore per la Sezione Lazio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro nello scorso mese di dicembre, ha avuto il seguente tema: “Ritorno da Emmaus”. S.E. ha focalizzato nel suo intervento l’importanza dello spirito di condivisione e collaborazione all’interno di ogni tipo di comunità, sia essa laica che religiosa, al fine di conseguire una migliore convivenza sociale per il singolo e per il gruppo; il punto di partenza è naturalmente la riflessione che nasce all’interno dell’individuo nei momenti di difficoltà, che si estende poi ai suoi simili, insieme ai quali può trovare la forza per affrontarle.

Alla fine della trattazione dell’argomento si è avuta l’anticipazione della prossima nomina di un nuovo Priore nell’ambito della Delegazione di Viterbo e, successivamente, si è celebrata la Santa Messa officiata dallo stesso Vescovo Piazza.

Il Priore ha il ruolo di guida spirituale nel settore gerarchico di cui è titolare e ne dirige tutte le attività religiose, operando sempre in armonia con i diretti superiori, applicando lo spirito di collaborazione che S.E. ha sottolineato durante l’incontro.