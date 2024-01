NewTuscia – ATTIGLIANO – Il Comune di Attigliano e l’istituto Tecnico-commerciale “Einaudi” di Amelia hanno stipulato una convenzione per attivare una serie di tirocini riservati agli studenti. L’iniziativa, formalizzata con una delibera di giunta comunale, è tesa ad attivare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento al fine di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

I tirocini saranno strutturati sulla base di un progetto per ciascun giovane, il quale sarà seguito da un tutor specificamente individuato. I percorsi formativi, spiegano Comune e scuola, sono organicamente inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto Tecnico-commerciale come parte integrante dei percorsi di istruzione. La convenzione avrà durata tre anni e sarà rinnovabile con atto scritto