NewTuscia – VITERBO – Scatta la quindicesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 25 gennaio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sulla pagina https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti?locale=it_IT e sul circuito LNSF

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “I 45 anni dell’Unitus, Carnevala Viterbese. Csc Viterbo: il Mediatore interculturale” e sarà dedicata ad un approfondimento sugli eventi in programma per i 45 anni dell’Università degli Studi della Tuscia con l’intervista al Magnifico Rettore dell’Unitus Stefano Ubertini.

Nel corso del programma si parlerà dell’edizione 2024 del Carnevale Viterbese con l’intervista al fondatore e, quest’anno, direttore artistico, Lucio Matteucci.

Torna “L’angolo diritto”, lo spazio di Luce Nuova sui fatti dedicato ai grandi casi di cronaca narrati da Arianna Cigni e commentati dall’avvocato Federica Brugoni: questa volta si parlerà del Delitto dell’Olgiata e della contessa Alberica Filo della Torre, uno dei casi più controversi della storia italiana.

Il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo sarà protagonista con la presentazione del corso e della figura del Mediatore interculturale: ne parleranno il prof. Giampiero Lattanzi e la D.ssa Sharon Angelucci.

La pizza, uno dei piatti più amati e consumati nel mondo, sarà al centro dell’intervista a Ciro Ascione (referente dei “Pizzaioli nel Mondo” ed istruttore accrfeditato per la provincia di Viterbo) ed al maestro Salvatore Schiavone dei “Pizzaioli nel Mondo” e di “Sapori e Tradizioni” di Viterbo).

La seconda parte dedicata alla cultura sarà a cura di Maddalena Menza che intervista il maestro Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea con all’attivo numerosi progetti realizzati con artisti italiani e solisti da tutto il mondo.

Per l’arte speciale sulla mostra “ChristmasArt” che si è tenuta nel periodo natalizio alla Galleria deli Artisti di piazza San Carluccio a Viterbo con le esposizioni di Daniela Raggi e Rosanna Chiani per la direzione artistica di Laura Principi, nostra collaboratrice. E’ un progetto di Tuscia in Fiore presieduto da Giulio Della Rocca.

Torna anche “Missione Bellezza” di Veronica Gezzi” con un’altra puntata dedicata alle tecniche per essere sempre stupende.

Il format é settimanale con l'approfondimento di temi d'attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. "Luce Nuova sui fatti" sarà visibile in tutto il Lazio e l'Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull'emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori), Confimprese Viterbo e Veronica Gezzi Permanent Make up.

