NewTuscia – VILLALBA – Finisce 0-2 tra Villalba e FC Viterbo, ed è la quinta vittoria consecutiva per i gialloblù di Mister Castagnari che, al Ferraris di Guidonia Montecelio, battono il Villalba con una doppietta di Capuano. L’aveva detto “C’è un treno in partenza e non possiamo permetterci di perderlo“, e Mister Castagnari con i suoi ragazzi, questo treno l’ha preso.

Nel 3-5-2 rientra Cisse dopo il turno di squalifica ad affiancare Capuano, con Seck a centrocampo presente dal primo minuto ed una formazione pressoché invariata rispetto alla partita con l’Astrea.

I primi dieci minuti del primo tempo vedono le squadre in equilibrio. Ma è il Villalba a primeggiare iniziando ad esercitare una pressione crescente nella zona senza possesso, penetrando anche nella metà campo avversaria. Prima della pausa Bertollini salva la sua porta in due occasioni cruciali.

Il secondo tempo della partita

È nel secondo tempo che la FC Viterbo torna ad essere protagonista: al 2°, Nesta serve un cross tagliente nell’area, raccoglie Cisse che fa da sponda a Capuano, l’attaccante manda la sfera in rete, regalando ai gialloblù il vantaggio.

Il Villaba prosegue comunque nell’assalto alla metà campo gialloblù, ma Capuano non lascia scampo e con una punizione centrale dai 25 metri, insacca il secondo gol al 26°. La FC Viterbo continua a gestire la palla, ma al 49° Bertollini si trova a dover salvare di nuovo la sua porta da un pericoloso Laurato.

Il prossimo appuntamento è allo Stefanucci di Vignanello, domenica 28 gennaio alle 14:30, per la sfida con la Citizen Academy.

Mister Castagnari nel post partita Villalba – FC Viterbo

“Nel primo tempo dobbiamo ringraziare Bertollini altrimenti saremmo andati sotto. Partite facili non ci sono in questo campionato, ringraziamo la qualità di qualche giocatore. A livello di gioco oggi abbiamo fatto un passo indietro, a livello fisico eravamo un po’ stanchi. Non abbiamo più bonus ma con questa vittoria ci avviciniamo al treno che sta partendo, ci giochiamo le nostre carte fino alla fine. Non possiamo finire con un campionato anonimo”.

Il tabellino di Villaba – FC Viterbo

Villalba FC Viterbo 0-2

Reti di: 2°st Capuano (VT), 26°st Capuano (VT)

Villalba Ocres Moca (4-2-3-1): Quattrotto; Calcagni, Felici, D’Astolfo, Zanna; Di Rollo, Sganga; Conti (12°st Marchionni), Lalli, Laurato; Cardellini

A disposizione: Cotugno, Menicucci, Banita, Lettieri, Nasti, Sacco L., Sacco V., Tomaselli

Allenatore: Mauro Ferranti

Favl Cimini Viterbo (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta (41°st De Simoni), Seck (23°st Paruzza), Tollardo (36°st Barduani), Ciucci (8°st Silvestroni), Ottaviani; Cissè (48°st Kordić), Capuano

A disposizione: Cadar, Collacchi, Pompei, Giorgi

Allenatore: Massimo Castagnari

ARBITRO: Davide Nicotera di Aprilia

1º ASSISTENTE: Simona De Magistris di Roma1

2º ASSISTENTE: Matteo Pernarella di Ciampino

Ammonizioni: 37°st Nesta (VT), 50°st De Goicoechea (VT)

Espulsioni: –

Angoli: 12-6 per il Villalba

Note: giornata soleggiata e fredda

