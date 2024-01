NewTuscia – PRATO – In data 15.01.2024 è stata protocollata la mozione, a firma di Stanasel, intitolata “Mozione in merito all’istituzione del Partenariato Sociale come misura di agevolazione reciproca per i cittadini, imprese e Amministrazione Comunale”.

Basato sul recente D.lgs. 36/2003 del 01/03/2023, entrato in vigore il 01/04/2023 e diventato efficace a partire dal 01/07/2023, il Partenariato Sociale promuove un nuovo capitolo nella gestione fiscale locale, già implementato con successo in diverse Città italiane tramite apposite delibere e relativi regolamenti e bandi. Il Partenariato Sociale rappresenta una collaborazione tra i cittadini, singoli o associati, le piccole e medie imprese e l’Amministrazione Comunale. In sostanza, anziché saldare i debiti tributari con denaro, i cittadini e le imprese possono contribuire attraverso prestazioni di servizi o lavoro in favore del Comune.

Allo stesso modo, l’ente territoriale può compensare i propri crediti tributari accettando la forza lavoro dei cittadini. In questo modo, si promuove la realizzazione di obiettivi di interesse generale e si stimola la partecipazione attiva della comunità. Alcuni esempi sono in relazione alla manutenzione urbana tramite servizi di pulizia e manutenzione di spazi pubblici, alla cultura e all’educazione attraverso attività culturali o corsi educativi, all’assistenza domiciliare offrendo servizi di assistenza per anziani o disabili, a progetti ambientali, partecipando a progetti di sostenibilità ambientale o alla gestione di aree verdi, al volontariato con le relative attività o alla formazione facendo corsi e consulenze.

L’obiettivo principale è fornire nuove prospettive alle imprese e alle famiglie pratesi ma vi sarebbero benefici anche per il Comune di Prato. Per le imprese, l’opportunità di adempiere agli obblighi tributari attraverso la fornitura di servizi si tradurrà in agevolazioni fiscali su misura, considerando i tributi locali (ad es. Tari e Imu, Canone per l’occupazione del suolo pubblico, etc..). Questo non solo alleggerirà il carico fiscale delle imprese, ma contribuirà a stimolare l’attività economica locale, generando un circolo virtuoso di crescita.

Parallelamente, le famiglie pratesi avranno l’opportunità di mettere a disposizione le proprie competenze attraverso servizi, ottenendo in cambio riduzioni sugli oneri fiscali. Questo non solo aiuterà le famiglie in difficoltà economica ma creerà anche una rete di solidarietà all’interno della comunità.

Il Partenariato Sociale, conformemente alle nuove normative, non solo risponde alle esigenze della nostra comunità pratese, ma promuove una crescita economica condivisa e rafforza il senso di solidarietà tra i cittadini.

Questa proposta, che porto avanti con convinzione, rappresenta un’opportunità imperdibile per migliorare la situazione economica locale, offrendo un sostegno tangibile alle famiglie e contribuendo attivamente alla vitalità delle imprese pratesi.

Claudiu Stanasel

Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato