NewTuscia – CASTELFRANCO DI SOTTO – Non riesce il colpaccio all’Ecosantagata Civita Castellana, che perde per 3-1 a Castelfranco di Sotto nello scontro di alta classifica contro l’Arno volley.

Partenza sprint dell’Ecosantagata, che nel primo set si porta subito in vantaggio con un prezioso break. I rossoblù volano fino a +7, poi l’Arno si riavvicina e sembra rimettere tutto in discussione, ma un nuovo allungo permette ai civitonici di vincere il set con un nettissimo 19-25.

Cambio di campo ed è reazione dell’Arno, che si porta avanti di 5 lunghezze. A metà set, però, il punteggio è di nuovo in parità, grazie a uno scatto d’orgoglio dell’Ecosantagata. Si prosegue punto a punto fino agli scambi finali, quando l’Arno approfitta di un paio di errori di troppo dei ragazzi di mister Grezio per vincere il set 25-21.

Il terzo game è condotto dall’inizio alla fine dall’Arno, che passa in vantaggio all’inizio e gestisce il suo margine fino alla fine, aggiudicandosi il parziale per 25-23 contro un’Ecosantagata che sfiora l’aggancio nei punti conclusivi.

Il filo conduttore della partita non cambia nemmeno nel quarto set, quando l’Arno prende le redini del gioco e non permette mai all’Ecosantagata, che pur continua a lottare con grande grinta, di rimettere il punteggio in parità. Un ultimo sprint finale consente ai toscani di chiudere i giochi col risultato di 25-19, che assegna loro la vittoria per 3-1.

L’Ecosantagata Civita Castellana torna quindi a casa a mani vuote dalla trasferta di Castelfranco e termina il girone d’andata con 24 punti in 13 partite.

Arno volley – Ecosantagata Civita Castellana 3-1 (19-25; 25-21; 25-23; 25-19)