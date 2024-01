NewTuscia – ROMA – Seconda trasferta consecutiva per la WeCOM-Ortoetruria che dopo la battuta d’arresto sul parquet di Ponte San Giovanni contro Valdiceppo, scende in campo stasera a Roma contro la Carver. Il team viterbese deve riscattare l’opaca ultima prova che sia pure mitigata da una buona seconda parte di gara, l’ha vista battuta a causa del pesante passivo subìto nelle prime due frazioni, gap che non è più riuscita a colmare nella seconda parte dell’incontro. L’avversaria odierna viene anch’essa da una sconfitta contro Fiumicino, ma in una partita che i ragazzi di coach Tretta si sono giocati per tutti i 40 minuti.

“È ovvio – dichiara coach Fanciullo – che dovremo cambiare tutto rispetto ai primi 20’ contro Valdiceppo: letture, intensità, ma soprattutto approccio alla gara. Di fatto mercoledì sera abbiamo giocato al nostro livello solo i primi 5’ e gli ultimi due quarti ed il risultato si è visto. Nella prima parte del match sono mancate troppe cose, abbiamo mal interpretato l’avversaria ed in particolare la mentalità non mi è affatto piaciuta. Carver è squadra solida con ottimi giocatori che si conoscono da tempo, ha grande fisicità e cerca una vittoria per mantenere le zone alte della classifica. Il fatto di giocare a porte chiuse non sarà certo un vantaggio perché in molte occasioni riduce la concentrazione e quindi non ci saranno altre soluzioni per noi se non quella di giocare un’ottima partita. Non basterà una gara di sola attenzione, perché la società ed io vogliamo un impegno totale e collettivo. Mancano ancora cinque giornate alla fine della regular season, noi dobbiamo recuperare una partita, ma in questa prima fase del torneo dobbiamo acquisire una posizione che ci permetta di raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Una brutta prestazione nell’arco della stagione certamente ci può stare, ma stasera voglio vedere una gara di assoluto livello, come quelle che ci hanno permesso di ottenere sino ad oggi importanti risultati”.

Per la trasferta di stasera sono stati convocati Price, Giannini, Cittadini, Guiducci, Vigori, Bertini, Meroi, Taurchini, Casanova e Bantsevich.

Palla a due alle 18 sotto la direzione di Barbieri di Roma e Rizzuto di Latina.