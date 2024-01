Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Flaminia torna alla vittoria superando in casa 2-1 l’Ischia, un successo importante in casa dei rossoblù civitonici in chiave salvezza che permette alla formazione della Tuscia di portarsi a ridosso della centro classifica in attesa della gara esterna di Santa Maria Capua Vetere sul campo del fanalino di coda Gladiator, uscita sconfitta in trasferta per 2-0 sul campo della Nocerina.

Scivolone interno della capolista Cavese che viene sconfitta in casa dal Cassino per 2-0. Una battuta d’arresto che riapre il campionato anche se la Sarrabus Ogliastra non ne ha approfittato in quanto è stata fermata sul pareggio in casa per 1-1 dal Latte Dolce Sassari.

L’Ostiamare si impone per 2-0 nel derby capitolino sul Trastevere, ora i lidensi sono quarti in classifica in coabitazione con il Cassino. La Nuova Florida viene fermata in casa sul pari a reti inviolate dall’Atletico Uri che, con tenacia, ha portato a casa un prezioso pareggio.

La Romana Fc, con un successo esterno di misura per 1-0, si impone sul campo del Budoni conquistando tre punti pesanti in classifica e portandosi al terzo posto in classifica con 33 punti in attesa del derby capitolino con la Boreale, che è uscita sconfitta per 2-0 in casa ad opera dell’Anzio.

Importante successo esterno per 2-0 del Cynthia Albalonga che si è imposta per 2-0 a sorpresa sul campo del San Marzano.

RISULTATI DELLA 15° GIORNATA D’ANDATA

BOREALE-ANZIO 0-2

SARRABUS OGLIASTRA-LATTE DOLCE SS 1-1

BUDONI-ROMANA FC 0-1

CAVESE-CASSINO 0-2

FLAMINIA-ISCHIA 2-1

NOCERINA-GLADIATOR 2-0

N FLORIDA-ATLETICO URI 0-0

OSTIAMARE-TRASTEVERE 2-0

SAN MARZANO-CYNTHIA ALBALONGA 0-2

CLASSIFICA

CAVESE 40

SARRABUS OGLIASTRA 34

ROMANA FC 33

CASSINO 31

OSTIAMARE 31

CYNTHIA-ALBALONGA 30

NOCERINA 29

ISCHIA 27

SAN MARZANO 25

LATTE DOLCE SS 24

N FLORIDA 23 (-4)

ATLETICO URI 22

FLAMINIA 22

ANZIO 21

TRASTEVERE 20

BUDONI 15

BOREALE 14

GLADIATOR 11

PROSSIMO TURNO

ATLETICO URI-BUDONI

CASSINO-SAN MARZANO

GLADIATOR-FLAMINIA

ISCHIA-SARRABUS OGLIASTRA

NOCERINA-OSTIAMARE

ROMANA FC-BOREALE

LATTE DOLCE SS-CAVESE

TRASTEVERE-N FLORIDA

ANZIO-CYNTHIA ALBALONGA