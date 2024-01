Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini si è imposta per 1-0 sulla ostica compagine ministeriale dell’Astrea, un successo sofferto dei gialloblù cimini che riescono a portare a casa una preziosa vittoria che rilancia la classifica dei gialloblù, alla 4* vittoria consecutiva ed allungando la striscia positiva anche se la vetta è ancora lontana. Oggi trasferta sul campo del Villalba che è terz’ultimo in classifica ed è reduce dal pareggio sul campo dell’Aranova 1-1.

Il Valmontone si è imposto per 1-0 sull’Aurelio conquistando tre punti pesanti in classifica e portandosi a ridosso del gruppo di testa.

La Maccarese superclassa con un perentorio 8-3 la Citizen Academy, ora è terza in classifica. Il Montespaccato viene fermato sul 2-2 sul campo del Ladispoli, con questo pareggio perde la vetta della classifica a favore del Pomezia che si è aggiudicato i tre punti rifilando un secco 4-0 alla Luiss.

Il Civitavecchia continua la sua marcia verso il vertice con un secco 3-1 sulla Romulea tra le mura amiche, ora la vetta dista solo 4 punti in classifica.

Il Rieti torna in corsa per la lotta al vertice, con una vittoria esterna rifila un bel poker alla Pescatori Ostia portandosi solo a tre punti dalla capolista Pomezia.

La lotta sia in vetta che in coda sembra tuttora aperta con molte squadre raccolte in pochi punti; gli scontri diretti saranno decisivi.

RISULTATI DELLA 3° GIORNATA DI RITORNO

ARANOVA-VILLALBA 1-1

VALMONTONE-AURELIO 1-0

MACCARESE-CITIZEN ACADEMY 8-3

LADISPOLI-MONTESPACCATO 2-2

CAMPUS EUR-AUDACE 1919 1-1

CIVITAVECCHIA-ROMULEA 3-1

FAUL CIMINI-ASTREA 1-0

PESCATORI OSTIA-RIETI 0-4

POMEZIA-LUISS 4-0

CLASSIFICA

POMEZIA 42

MONTESPACCATO 40

MACCARESE 39

RIETI 39

AURELIO 38

CIVITAVECCHIA 38

CAMPUS EUR 37

FAUL CIMINI 34

VALMONTONE 33

ROMULEA 25

ASTREA 24

ARANOVA 23

LUISS 21

LADISPOLI 17

AUDACE 1919 15

VILLALBA 15

PESCATORI OSTIA 10

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

ASTREA-POMEZIA

AUDACE 1919-VALMONTONE

AURELIO-CIVITAVECCHIA

LUISS-PESCATORI OSTIA

MONTESPACCATO-CAMPUS EUR

ROMULEA-MACCARESE

VILLALBA-FAUL CIMINI

CITIZEN ACADEMY-ARANOVA

RIETI-LADISPOLI