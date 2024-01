NewTuscia – VITERBO – Grande riconoscimento per la sezione AIA di Viterbo, diretta dal Presidente Luigi Gasbarri, e in particolare per gli arbitri di futsal.

Infatti, la settimana scorsa i viterbesi Francesco Randazzo e Simone Crescenzi, assieme alla collega romana Sonia Capraro che ha svolto le funzioni di cronometrista, sono stati designati per dirigere la finale di serie C femminile della Coppa Lazio.

Al PalaCesaroni di Genzano di Roma si sono affrontate la FB5 Team Roma e il Club Sport Roma. Ha vinto la prima per 3 reti a 1, con in rilievo una bella doppietta della calciatrice Lara Moretti.

Una bella soddisfazione per i due arbitri viterbesi e un giusto riconoscimento per i direttori di gara di calcio a 5 della sezione della Tuscia.