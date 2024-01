NewTuscia – VITERBO – L’entusiasmo c’è e dopo la 20ª giornata di campionato di domenica scorsa, la classifica ha visto un miglioramento portando la FC Viterbo straordinariamente prossima al Montespaccato, attualmente in seconda posizione, con soli 6 punti di distacco.

Superare questa distanza non è affatto una sfida semplice, soprattutto considerando la presenza di altre cinque squadre nel mezzo. Nel post partita di domenica scorsa, Castagnari conserva viva la fiducia e invita i suoi giocatori a mantenere la massima attenzione in vista degli imminenti impegni:

“Serviva una conferma, anche se avremmo dovuto chiuderla prima. Equilibrio e fare squadra è la mia ricetta. L’imperativo era vincere e questa vittoria fa morale – ha detto il Mister dopo la partita vinta con l’Astrea – Il ringraziamento mio va alla tanta gente che ci ha sostenuti e questo per noi è tanto importante. Vediamo partita per partita e questa cornice di pubblico veramente in pochi se la possono permettere. Averli vicino, magari anche in trasferta, per noi sarebbe fondamentale. I ragazzi hanno dimostrato che non siamo secondi a nessuno”.

Domani, domenica 21 gennaio, si va in trasferta al Ferraris di Guidonia Montecelio per la sfida con il Villalba Ocres Moca, avversario con pochi punti, ma che anche per questo potrebbe rivelarsi un ostacolo significativo per i gialloblù. Per la partita l’allenatore può nuovamente contare su Cisse, tornato disponibile dopo il turno di squalifica, e Giorgi che rientra dopo due turni di squalifica.

Come procede la preparazione Mister?

Direi molto bene, è stata un’altra settimana di lavoro intenso. Non voglio parlare di ansia da prestazione, ma è evidente che la squadra sia consapevole della situazione, hanno preso coscienza. È importante mantenere il nostro impegno e continuare sulla stessa strada, tenendo già a mente anche la prossima partita in casa, che contribuirebbe ad un nostro ulteriore miglioramento in classifica.

Dopo quattro vittorie consecutive la FC Viterbo è la favorita nella partita con il Villalba. Diciamo che le aspettative sono alte, ci si aspetta la quinta vittoria consecutiva. Sentite molto la pressione?

Sappiamo che le aspettative solo elevate, ma la pressione è qualcosa a cui siamo abituati. Come accennavo precedentemente, preferisco concentrarmi sulla presa di coscienza, sia della nostra abilità, sia della posizione attuale in classifica, sia dell’importanza di ottenere risultati. Dobbiamo attaccare ogni avversario, partita dopo partita. C’è un treno in partenza e non possiamo permetterci di perderlo.

La squadra è cresciuta molto, soprattutto in equilibrio. Cosa vorrebbe vedere di migliorato, sia in fase di possesso che in quella di non possesso?

Più che di equilibrio parlerei di qualità della rosa. Abbiamo una squadra di grande valore, con giocatori in grado di fare la differenza, sia tra i più esperti che tra gli under. C’è sempre spazio per migliorare, direi la stessa cosa anche se ci trovassimo al vertice della classifica. La conferma è essenziale, soprattutto per consolidare la fiducia in noi stessi. Non siamo inferiori a nessuno, e lo ribadisco con convinzione, perché credo fermamente nelle nostre capacità.

Con il rientro di Cisse e Giorgi c’è abbondanza. Hai già in mente la formazione e chi lasciare in panchina?

Una buona notizia è il ritorno di Spolverini agli allenamenti con la squadra, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. L’ampiezza della rosa è cresciuta, migliorando anche la qualità complessiva. Ci sono diversi giocatori che ho impiegato poco finora, ma posso garantire che chiunque entrerà in campo in sostituzione non farà rimpiangere chi esce. Ogni partita presenta un nuovo scenario, con la possibilità di sperimentare diverse soluzioni. Durante la settimana, ci impegniamo intensamente; il venerdì è dedicato alla riflessione ed alla strategia, mentre il sabato è il momento della rifinitura e delle decisioni. Contro il Villalba credo che manterremo una certa continuità rispetto alla partita precedente.

