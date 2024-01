Messaggio di Papa Francesco ai giornalisti ed ai comunicatori

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella puntata di questa settimana della trasmissione Fatti e commenti, in onda sugli schermi di Teleorte, visibile su www.Teleorte.it e su www.newtuscia.it, chi scrive e la collega Francesca Maccaglia, per la regia di Marco Nicoletti, approfondiremo le tematiche connesse al messaggio che Papa Francesco dedicherà ai giornalisti, ai lettori e telespettatori e agli operatori della comunicazione in occasione della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, e in prospettiva della 58 Giirnata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 12 maggio 2024. Il titolo del messaggio e’: “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”.

Papa Francesco ha scelto il tema della 58.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana.

Il messaggio di Papa Francesco verrà pubblicato il24 gennaio festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e dei comunicatori .

La 58 Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali si celebrerà quest’anno domenica 12 maggio festa dell’ascensione, domenica che precede la Pentecoste.

Questo il tema che il Santo Padre Francesco ha scelto per la 58.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 202

“Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”.

L’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale rende sempre più naturale comunicare attraverso e con le macchine, in modo che è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani.

Come tutte le rivoluzioni anche questa basata sull’intelligenza artificiale, pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo, privandoci di quel calore che solo la comunicazione tra persone può dare.

È importante guidare l’intelligenza artificiale e gli algoritmi, perché vi sia in ognuno una consapevolezza responsabile nell’uso e nello sviluppo di queste forme differenti di comunicazione che si vanno ad affiancare a quelle dei social media e di Internet.

È necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana.

Con Francesca Maccaglia approfondiremo anche i temi della nuova comunicazione sviluppati nella Scuola di giornalismo promossa dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana ad Assisi lo scorso novembre e il Convegno formativo svoltosi nella sede Rai di viale Mazzini a Roma, “Comunicare il Giubileo 2025”, promosso da Rai Vaticano, Odg e Ucsi Lazio.

Il seminario ha prenso spunto dal fatto che l’Anno giubilare ha sempre rappresentato nella storia un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale.

Da quando Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il primo Anno Santo – con ricorrenza secolare, divenuta poi, sul modello biblico, cinquantennale e quindi fissata ogni venticinque anni –, l’evento è stato un momento di passaggio importante non solo dal punto di vista religioso ma anche civile. Storicamente incentrato sulla città di Roma, milioni di fedeli, spesso al termine di un lungo pellegrinaggio, hanno attraversato nei secoli la Porta Santa e venerato le reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo custodite nelle basiliche romane.

Gli ultimi due Giubilei, quello del 2000 e quello straordinario del 2015, quest’ultimo voluto da Papa Francesco e realizzato in maniera “diffusa” fin dall’apertura della porta santa della cattedrale di Notre-Dame di Bangui (Repubblica Centrafricana) il 29 novembre 2015, sono stati quelli mediaticamente più moderni, raccontati anche attraverso le nuove forme di comunicazione sociale.

Nel corso della puntata abbiamo toccato i temi più importanti della comunicazione sociale e in particolare l’impegno delle testate della stampa e delle radio televisioni locali per una informazione libera e legata ai territori ed alla vita dei cittadini.

Intelligenza artificiale e impatto sulle professioni..

Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani interessati dalle innovazioni e, in prospettiva a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale. A evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all’IA del nostro mercato del lavoro.

Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell’informazione e della comunicazione, dirigenti amministrativi e commerciali, specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione, specialisti in scienze e ingegneria, dirigenti della pubblica amministrazione.

Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata.

Ne emerge che il 36% del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione.

Una percentuale, quella italiana, inferiore di 3,2 punti rispetto al 39% della media europea di lavoratori maggiormente esposti all’IA.

Stanno peggio di noi Germania e Francia rispettivamente al 43% e al 41% di lavoratori in bilico e il Lussemburgo con addirittura il 59%, seguito da Belgio al 48% e Svezia al 48%.

Secondo la rilevazione, l’espansione dell’intelligenza artificiale insidia il 25% dei lavoratori in ingresso nelle imprese nel 2022, pari 1,3 milioni di persone. Per le piccole imprese fino 49 addetti la quota è del 22%, pari a 729.000 persone.

A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con la Lombardia in testa (35% degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto IA), seguita dal Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta (27%), Campania (25%), Emilia Romagna (23%), Liguria (23%).

Da rischio a opportunità, il rapporto mette anche in evidenza che l’intelligenza artificiale è l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività.

In particolare, quasi il 7% delle nostre piccole aziende utilizza robot, superando il 4% della media europea e, in particolare, doppiando il 3% della Germania.

Inoltre, il 5% delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.

“L’intelligenza artificiale – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – è un mezzo, non è il fine. Non va temuta, ma va governata dall’intelligenza artigiana per farne uno strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, inimitabili, dei nostri imprenditori. Non c’è robot o algoritmo che possano copiare il sapere artigiano e simulare l’’anima’ dei prodotti e dei servizi belli e ben fatti che rendono unico nel mondo il made in Italy”.