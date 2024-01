NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dominio tattico-tecnico Vigor a mo di goleada. 4 reti e 15 ben orchestrate manovre di attacco per planare morbidamente al terzo posto in classifica. Al 19° in rete Lorenzo Pacifici su rigore. Al 40 illuminante visione gioco di Maicol Zammarchi per la rete di capitan Maicol Colonnelli. Alessio Bedini gioca solo un quarto d’ora. Ma il tempo è strasufficiente per realizzare una doppietta d’autore. A salire e dare qualità alla ruota divertimento-occasioni Pacifici, Colonnelli, Lombardelli, Zammarchi, Bambini, Cannavacciolo. Impossibile giudicare l’Onano. Tra assenti per squalifiche ed infortuni Passerini ha fatto saltI mortali per allestire una rosa competitiva a cui si sono aggregati all’ultimo momento giocatori convalescenti e quindi non al 100% della forma. A provare la via della rete Chungong e Pala. Un abbraccio a distanza da Acquapendente al giocatore ospite Andrea Peroni uscito dopo appena un quarto d’ora per un brutto infortunio. Sollecito trasporto da parte dell’autoambulanza al locale Pronto Soccorso Ospedale prima di essere sottoposto a lastre. In attesa di buone nuove sulle sue condizioni di salute la Dirigenza Vigor incrocia le dita.

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ONANO SPORT CALCIO 4-0

PRIMO TEMPO 2 – 0)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Alberelli, Ronca (36° st Sidime), Arbaba, Contadini, Lombardelli, Cannavacciolo, Ferlicca, Colonnelli (16° st Emidi), Pacifici (39° st Brinchi Presilli), Zammarchi (30° st Bedini), Bambini

A DISPOSIZIONE: Golini, Galli

ALLENATORE: Bacchi

ONANO SPORT CALCIO: Pifferi, Pala, Sabatini, Fabbri (31°st Guerrini), Molluso (15° st Casacca), Chungong, Magelli (31° st Cannucciari), Luzzi, Luigi Mancini (38° st Granocchia), Peroni (15° pt Gallo), Falcinelli

A DISPOSIZIONE: Biribicchi, Christian Mancini, Zanoni

ALLENATORE: Passerini

ARBITRO: Francesco De Pascale di Roma 2

MARCATORI: 19°pt Pacifici (PVA), 40° pt Colonnelli (PVA), 35° st Bedini (PVA), 39 ° st Bedini (PVA)

NOTE: Ammonito 16° pt Sabbatini