NewTuscia – VITERBO – Difficile impegno casalingo per la Domus Mulieris che, sul parquet di casa del PalaMalè, attende in questa domenica pomeriggio la visita del Club Basket Frascati in un match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile.

A fronteggiarsi saranno le gialloblù viterbesi, reduci dal fondamentale successo esterno contro Roma Team Up che le ha issate momentaneamente al sesto posto solitario del girone, e il gruppo guidato da coach Monetti che ha raccolto finora 18 punti, frutto di nove vittorie e tre sconfitte, ed occupa la terza posizione in classifica insieme ad Esquilino. Una delle tre sconfitte di Frascati è maturata proprio nella gara di andata, quando la Domus Mulieris seppe sfoderare la migliore prestazione stagionale imponendosi 64-58 contro un’avversaria ancora imbattuta.

Un precedente che fa ben sperare, anche se coach Scaramuccia sa che la partita sarà molto difficile: “All’andata siamo stati perfetti ed abbiamo saputo sfruttare perfettamente le nostre caratteristiche. Loro sono una squadra giovane, con molte ragazze straniere di talento, in più sono particolarmente attrezzate sotto canestro dove noi potremmo soffrire, non avendo più Atanasovska rispetto alla gara di andata. Dovremo essere ancora più bravi a impostare il match sul nostro attuale modo di giocare, puntando sempre di più sul ritmo e la velocità oltre che sulla difesa, consapevoli che una vittoria ci avvicinerebbe tantissimo all’obiettivo playoff”.

Il tecnico viterbese potrà contare sulle stesse giocatrici protagoniste della vittoria contro Roma Team Up, in settimana il gruppo si è allenato con il massimo impegno e vuole confermare quanto di buono fatto nella prima gara del 2024.

La palla a due è in programma alle 18 e a dirigere la sfida saranno i signori Stefano Lorenzoni e Pietro Carosella, entrambi di Rieti. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come per tutte le gare casalinghe della Domus Mulieris, inoltre è prevista la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale della società (Basket Ants).