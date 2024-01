NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Apprendiamo con molta soddisfazione la comunicazione dell’on. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, sull’impegno del Governo di finanziare la progettazione e l’esecuzione dell’adeguamento del tratto Tarquinia/San Pietro in Palazzi della Tirrenica nell’ambito del prossimo contratto di programma tra Stato e Anas.

Il completamento dell’autostrada,

ha appena annunciato che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Bignami ha confermato l’impegno del suo dicastero a finanziare la progettazione e l’esecuzione dell’adeguamento del tratto Tarquinia/San Pietro in Palazzi della Tirrenica nell’ambito del prossimo contratto di programma tra Stato e Anas.

Questo risultato, l’ennesimo raggiunto dal governo Meloni e ottenuto per l’impegno costante dell’on. Rotelli nel sostenere le priorità della Tuscia, risponde alla esigenza di mettere innanzitutto in sicurezza un tratto stradale di estrema pericolosità e di continuare nel percorso di miglioramento delle infrastrutture così essenziali per lo sviluppo economico del nostro territorio.

Questo progetto è fondamentale per rafforzare la connessione con il porto di Civitavecchia, un asse vitale per il commercio e l’industria della Regione Lazio e contribuirà in modo decisivo alla crescita turistica del tratto di costa alto laziale, rendendo la zona più accessibile e attrattiva per intercettare nuovi flussi turistici.

Circolo FDI Montalto di Castro