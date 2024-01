NewTuscia – VITERBO – Sembrerebbe che non stesse passando nessuno in quel momento, ma la paura si è fatta comunque sentire questa mattina quando un albero all’interno di Pratogill Giardino è crollato sulla via adiacente, sul tetto di un’officina.

I danni provocati riguarderebbero le tegole e uno dei locali interni. Sul posto presenti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per la rimozione della pianta e la messa in sicurezza dell’area.