NewTuscia – ROMA – “Si è conclusa la tre giorni negli Stati Uniti, dove abbiamo assistito, insieme al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, al vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ai sottosegretari alla Difesa, Isabella Rauti e Matteo Perego, al Kennedy Space Center in Florida, al lancio della missione spaziale Ax-3, che vede come pilota l’astronauta di Roma, il colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei. E’ stata una esperienza bellissima, emozionante e molto interessante. A partire, innanzitutto, dalla videochiamata con il colonnello Villadei: siamo orgogliosi che un cittadino del Lazio partecipi a questa importante missione spaziale.

Il risultato del nostro viaggio negli Stati Uniti è sicuramente positivo, abbiamo iniziato a mettere le basi per una nostra collaborazione in vista della prossima missione, che verrà lanciata nel 2029, ma soprattutto per accompagnare le nostre 297 aziende del settore aerospaziale, dell’alta tecnologia e dell’innovazione, in un percorso di crescita, volto allo sviluppo e alla internazionalizzazione: vogliamo essere da supporto a chi sta portando in alto i colori della nostra bandiera con le proprie capacità, competenze e professionalità, riconosciute in tutta Italia e all’estero.

Ora, non ci resta altro da fare che aspettare il ritorno del nostro Colonnello Villadei, per invitarlo in regione e consegnargli un riconoscimento alla fine della sua missione”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.