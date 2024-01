NewTuscia – TERNI – Si svolgerà mercoledì prossimo, 24 gennaio, alle 16,00 in sala del Consiglio provinciale l’iniziativa dedicata ad Alberto Provantini, a 10 anni dalla sua morte avvenuta il 24 gennaio del 2014. La giornata sarà dedicata a una delle personalità che più ha inciso nella storia recente della provincia e della regione. Già ex presidente della Provincia di Terni, Provantini fu assessore e consigliere regionale oltre che parlamentare della Repubblica. A lui si devono alcune iniziative molto importanti per l’intera regione, come la felice definizione identitaria di Umbria cuore verde d’Italia o la valorizzazione di Villalago e del lago di Piediluco soprattutto per il canottaggio e il Memorial D’Aloja.

L’evento è organizzato dal Partito democratico comunale e provinciale di Terni e dalla Fondazione Gramsci con il patrocinio della Provincia di Terni. I saluti istituzionali saranno affidati alla Presidente della Provincia, Laura Pernazza, cui seguiranno gli interventi di Marina Sereni della segreteria nazionale del Pd, Silvio Pons, Presidente della Fondazione Gramsci, Raffaele Nevi, Parlamentare di Forza Italia, Maria Rita Lorenzetti, ex Presidente della Regione Umbria, Giuseppe Vacca, ex Presidente della Fondazione Gramsci, Andrea Cavicchioli, ex Presidente della Provincia di Terni, Claudio Carnieri, ex Presidente della Regione Umbria e degli ex Sindaci di Terni Giacomo Porrazzini, Paolo Raffaelli e Leopoldo Di Girolamo. Coordina i lavori Franco Giustinelli, ex assessore regionale ed ex Parlamentare.