NewTuscia – CIVITAVECCHIA – «La Giunta regionale del Lazio, nella giornata di ieri, ha approvato finanziamenti, per complessivi 3,3 milioni di euro, all’Asl Roma 4 per gli ospedali di Civitavecchia e Bracciano».

A renderlo noto è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, che ringrazia «il Presidente Rocca per questo importante risultato a favore del nostro territorio».

«Questi finanziamenti, inseriti nella proposta di delibera per il Giubileo 2025, verranno utilizzati per ammodernare e rendere più efficienti i pronto soccorso dei due nosocomi dell’Asl Roma 4. Nello specifico – fa sapere Emanuela Mari – 2.629.327,20 euro arriveranno per l’ospedale di Civitavecchia e 713.700 euro per quello di Bracciano.

Un ulteriore ed importante risultato – prosegue la consigliera regionale di Fratelli d’Italia – che va nella direzione tracciata dal Presidente Francesco Rocca per il risanamento della sanità laziale e conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia, di cui mi onoro di far parte, verso Civitavecchia e tutto il suo comprensorio. Attenzione al nostro territorio che, mi piace ricordare al Partito Democratico, sinceramente non si è notata durante tutta l’amministrazione Zingaretst.

Lo stacanovista capogruppo del PD dovrebbe sapere che il comune di Civitavecchia non risulta tra i vincitori del bando pubblico per le manifestazioni natalizie, emesso da LazioCrea, semplicemente perchè non ha partecipato. La sinergia istituzionale con la Regione sta producendo dei grandi risultati per il nostro territorio in soli 10 mesi di legislatura», conclude la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Em–7uela Mari.

