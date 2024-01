NewTuscia – ROMA – “Desidero ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che svolgete quotidianamente nella sanità.

Per le istituzioni è fondamentale il confronto con i medici, con tutto il personale, che conosce al meglio le istanze di queste realtà. Nello specifico, l’evento odierno tratta delle complicanze oculari sul paziente diabetico. Anche per queste patologie, considerato che l’età media della popolazione è avanzata, la prevenzione ricopre un ruolo strategico. Come ho ripetuto in più occasioni, le attività di prevenzione non rappresentano un costo, ma un investimento, che nel tempo possono costituire anche un risparmio. Infatti, con la prevenzione è possibile evitare il rischio di trattare queste patologie in fase di emergenza. Proprio per tali motivi, è di assoluta rilevanza la collaborazione sinergica, costante, con chi come voi conosce le varie problematiche, al fine di adottare misure che possano realmente fornire risposte concrete alle esigenze emerse”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto oggi al convegno “Occhio e Diabete: dallo Screening alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche”, presso la sala Mechelli della Pisana