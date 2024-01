NewTuscia – VITERBO – Oggi e’ l’anniversario della morte di Jan Palak. Ormai sono passati 55 anni dal sacrificio del giovane patriota cecoslovacco simbolo della resistenza antisovietica in tutta Europa.

Solo dopo la caduta del muro di Berlino figura di Palach fu rivalutata in patria, tanto da intitolargli la piazza principale a Praga. La destra italiana e viterbese, invece, non ha mai mancato di sottolineare e celebrare il sacrificio di Palach per la libertà”.

Con la delibera di giunta 365 del 22 dicembre 2020, il comune di Viterbo ha deciso di rendere onore a persone che si fossero distinte in vita e ritenute meritevoli da parte della comunità viterbese, dedicandole l’intitolazione di parchi e spazi pubblici urbani. È stata dell’allora assessore Contardo la proposta di trasformare questa procedura, precedentemente concentrata sull’intitolazione di vie e piazze cittadine, in intitolazione di parchi urbani pubblici e aree verdi, procedura più snella e rapida che non richiede la modifica dello stradario.

L’intitolazione del parco in via Tullio Cima come Parco Jan Palach è quindi già deliberata. Già lo scorso anno sollecitammo alla Sindaca di dare corso alla delibera ma a tutt’ oggi non e’ stato fatto. Chiediamo quindi all’ amministrazione di procedere prima possibile all’intitolazione con una cerimonia consona e significativa. Importante soprattutto in questa triste conagiuntura che vede l’ Ucraina soccombere alle mire espansionistiche di Putin.

Gruppo consiliare FDI Viterbo