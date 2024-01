NewTuscia – SANTA MARINELLA – Incidente sulla A12 intorno alle 12.00 di questa mattina: un’autocisterna si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento.

L’autista del mezzo è stato estratto dal personale sanitario del 118 tramite il parabrezza e con l’ausilio dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Civitavecchia e Cerveteri. L’operazione non si è rivelata semplice a causa dello spostamento d’aria causato dal passaggio delle vetture nella corsia opposta che sollevava polvere di cemento contenuta all’interno della cisterna. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Sul posto presente anche la polizia stradale di Civitavecchia e Ladispoli.