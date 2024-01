Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Si svolgerà domani, sabato 20 gennaio, a Roma alle ore 18 presso la Foresteria Militare e Circolo Ufficiali Esercito Pio IX in Viale Castro Pretorio 65 il „Concerto Corale Sacro dai maestri di cappella italiani ai celebri compositori“, promosso dai Rotary Club Passport Italia District 2080 e Roma Castelli Romani, oltre che dal Rotary Distretto 2080 Roma, Lazio e Sardegna.

Il Concerto, in ricordo del generale dell’Aeronautica Francesco Catalano, recentemente scomparso, verrà eseguito dal „Amadeus Kammerchor“ e dal „Coro Citta‘ di Milano“, con il soprano Victoria Shapranova, al pianoforte Greta Raciti e la direzione del maestro Gianmario Cavallaro, socio del Rotary Club Passport Italia District 2080.

Nella suggestiva cornice della storica Caserma Pio IX verranno eseguiti i brani:

Cantata 147 di Bach, Adoremus Te Christe di Generali, Laudate Dominum di Mozart, Angelis Suis Deus di Manfredi, O Sacrum Convivium di Perosi, Agnus Dei di Rossini, Ave Verum di Mozart, Lacrimosa di Mozart, Bist du bei mir di Bach, Ave Maria di Arcadelt, Miserere di Gambino e Alleluia di Handel.

Il Coro Amadeus Kammerchor, e‘ stato fondato nel gennaio del 2000 e si e‘ esibito in parecchia città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Assisi, Vinci e all‘estero, in Francia e in Svizzera, riscuotendo favorevoli consensi di pubblico e di critica.

Significative le esibizioni nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Il Coro ha, inoltre, realizzato il Concerto per l‘EXPO di Milano con Andrea Bocelli e l‘Orchestra Sinfonica della RAI, trasmesso in mondovisione su RAI 1. Ha eseguitoml‘Inno Nazionale a Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. E‘ considerato uno tra i più prestigiosi Cori della Provincia di Novara e dalla sua fondazione e‘ preparato e diretto dal Maestro Gianmario Cavallaro.

Il Coro Citta‘ di Milano, coro storico, presente da oltre mezzo secolo sulla scena musicale di Milano si e‘ esibito nei siti più importanti, chiese, basiliche e teatri, Conservatorio e Duomo, con un repertorio classico che spazia dalla musica sacra e quella profana, con incursioni nella musica lirica e in quella contemporanea. Dal marzo del 2015 e‘ preparato e diretto dal Maestro Gianmario Cavallaro.

Il maestro Gianmario Cavallaro, direttore d‘Orchestra e Maestri di Coro, e‘ direttore musicale delle Fondazioni Balletto di Milano, Opera & Ballet Swiss. Dirige opere, balletti e concerti in tutta Italia, come, tra gli altri, il Comunale di Bologna, il Verdi di Trieste, il Gran Teatro di Torre del Lago, il Bellini di Catania, il Teatro degli Arcimboldi di Milano. All‘estero ha diretto importanti formazioni orchestrali e corali in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Turchia, Marocco, Svezia, Estonia, Polonia, Russua, Canada e Brasile.

E‘ socio fondatore e Paul Harris del Rotary Club Passport Italia District 2080.

Il Rotary Rotary Club Passport Italia District 2080, e il Rotary Club Roma Castelli Romani, con l’unanime consenso di tutti i soci, hanno inteso dedicare il Concerto Corale Sacro al ricordo del generale Francesco Catalano, socio dal 1985 del Club Rotary Roma Castelli Romani.

IL RICORDO DELLA FAMIGLIA DEL GENERALE DI BRIGATA AEREA FRANCESCO CATALANO.

Sarebbe troppo lungo elencare del generale Francesco Catalano tutti gli incarichi ricoprti e le prestigiose onorificenze di cui è stato insignito nella sua lunga carriera come Servitore dello Stato.

Ha amato profondamente la sua Professione, sia quando in servizio che dopo: la fedeltà all’Arma Aeronautica e la passione per gli aerei sono sempre stati al primo posto durante tutta la sua vita “terrena” e oltre….ci piace immaginarlo ora svolazzante leggero sulle nostre teste con un piccolo bimotore, come quando da giovane andava di nascosto dal padre all’aeroclub di Capua per prendere i primi brevetti da pilota!

Uomo coraggioso, dai grandi valori morali ed intellettuali, Amico sincero e generoso, sempre presente e pronto per un consiglio o un supporto fattivo.

“Ciccio” per gli amici era sempre fervido di idee, un vero “vulcano” proprio come il suo corso di Accademia, il Vulcano II°.

Francesco è sempre stato un riferimento per la sua famiglia che ha amato e dalla quale è stato amato profondamente, sua moglie Graziella e i suoi due gioielli, le figlie Monica e Roberta.

Purtroppo un anno fa è arrivata a sorpresa una nuova “sfida”..

Come lui stesso ha detto “ne ho combattute e vinte tante di battaglie, ma questa mi ha fregato.. comunque facendo un bilancio, sono soddisfatto della vita che ho vissuto intensamente!”.

Il suo motto ed anche principio di vita è sempre stato:

“un Aviatore non ha confini, ma ampi orizzonti”!

Caro Francesco vogliamo augurarti buon volo nei cieli più blu!

ELOGIO DEL GENERALE FRANCESCO CATALANO

NON CREDO PROPRIO DI DOVER ESPORRE IL CURRICULUM DI FRANCESCO CATALANO, PER GLI AMICI FRANCO O CICCIO.

SONO CERTO CHE CIASCUNO DEI PRESENTI QUI IN SALA LO HANNO CONOSCIUTO E APPREZZATO LE SUE DOTI DI SERIETA’, DI INTRAPRENDENZA E DI UMANITA’

MA DUE PAROLE SULLA SUA CARRIERA MILITARE E SULL’ATTIVITA’ NELL’ASSOCIAZIONE ROTARY INTERNATIONAL VANNO DETTE

FREQUENTA L’ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI CON IL CORSO DI VULCANO II PER POI LAUREARSI IN SCIENZE AUERONAUTICHE ALL’UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI

PILOTA DI CACCIA ANTISOMMERGIBILI

CAPITANO NEL 1967, TENENTE COLONNELLO NEL 1972

NEL 1973 VICECOMANDANTE DEL 41° STORMO DEL GRUPPO ANTISOM DI SIGONELLA DIVENTANDONE SUCCESSIVAMENTE IL COMANDANTE

FREQUENTA IL 51° CORSO PRESSO LA NATO DEFENCE COLLEGE

NEL 1987 COMANDANTE DELL’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE PER POI ESSERE NOMINATO ADDETTO AERONAUTICO, MILITARE E NAVALE IN BRASILE

INFINE NEL 1993 PROMOSSO GENERALE DI BRIGATA HA LASCIATO A DOMANDA IL SERVIZIO ATTIVO

DURANTE LA SUA VITA PROFESSIONALE E’ STATO INSIGNITO DI UNA SERIE DI ONOROFICENZE CHE MI SENTO IN DOVERE DI ELENCARLE PERCHE’ NON E’ DA TUTTI RICEVERE COSI’ TANTI RICONOSCIMENTI

– CAVALIERE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME;

– CAVALIERE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA;

– UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;

– CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLE FORZE ARMATE BRASILIANE;

– CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELL’ESERCITO BRASILIANO;

– MEDAGLIA D’ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA E DI LUNGO COMANDO;

– MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO.

NEL NOSTRO ROTARY EGLI E’ ENTRATO NEL 01/04/1985 NEL CLUB DI POMEZIA E SUCCESSIVAMENTE NEL 2001 IN QUELLO DEI CASTELLI ROMANI DIVENTANDO IN ENTRAMBI PRESIDENTE DEI RISPETTIVI CLUB.

NEL DISTRETTO SI E’ DISTINTO IN PIU’ OCCASIONI DIVENTANDO UN ILLUSTRE E ESTIMATO SOCIO, RICOPRENDO INCARICHI IMPORTANTI QUALE PER ESEMPIO AVER REDATTO IL MANUALE DEL CERIMONIALE NEL 2010 E RICOPRENDO L’INCARICO DI PREFETTO E NEL 2019 QUELLO DI ISTRUTTORE DEI PREFETTI.

NEL 2021 IL GOVERNATORE GIOVAMBATTISTA MOLLICONE LO VUOLE COME MEMBRO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

NON MI DILUNGO NELL’ELENCARE I VARI PROGETTI DI SERVIZIO A CUI HA DEDICATO MOLTO DEL SUO TEMPO

VORREI COMUNQUE RAMMENTARE CHE CON LA PRONIPOTE ANITA DEL PATRIOTA GIUSEPPE GARIBALDI EGLI HA RIVESTITO L’INCARICO DI VICEPRESIDENTE DELL’OMONIMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTECIPANDO COSI’ A TANTE INIZIATIVE DI COMMEMORAZIONI STORICHE CON DIVERSE AUTORITA’ DISTINGUENDOSI SEMPRE PER LA SUA GRANDE CAPACITA’ DI ORATORE ED ORGANIZZATORE

VOGLIO CHIUDERE RAMMENTANDO A TUTTI LA SUA ALLEGRIA CHE SAPEVA TRASMETTERE A CHI GLI STAVA VICINO, LE SUE STORIELLE, I SUOI MESSAGGI WHATSAPP CHE RENDEVANO PIACEVOLI GLI INCONTRI CON GLI AMICI

PER LA CRONACA DEBBO CONFERMARE CHE SI MUOVEVA SOLO DOPO AVER SENTITO IL PARERE DELLA SUA GRAZIELLA CHE PER LUI ERA LA RAGIONE DELLA SUA VITA

AMAVA LE SUE FIGLIE GEMELLE ROBERTA E MONICA ALLE QUALE MI RISULTA E’ SEMPRE STATO UN PADRE ESEMPLARE

E’ CON QUESTE PAROLE CHE SALUTO UN AMICO SINCERO CON IL QUALE HO PASSATO TANTI MOMENTI FELICI,

GIULIO

CIRCOLO UFFICIALI ESERCITO, PIO IX

ROMA 20/01/2024

IN OCCASIONE DEL CONCERTO CORALE DIRETTO DAL MAESTRO GIANMARIO CAVALLARO