Riceviamo e pubblichiamo dai Cittadini di Arlena di Castro

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Incredibile ma vero! Ancora una volta i cittadini di Arlena di Castro si trovano a dover affrontare l’ennesima battaglia contro un problema che sembra ormai divenuto argomento quotidiano per questo nostro piccolo paese ovverosia “IMMONDIZIA”.

È già da alcuni giorni infatti che i cittadini si vedono recapitare lettere raccomandate con le quali la società Etruria servizi su incarico dell’Amministrazione comunale ingiunge ai cittadini di provvedere al pagamento della tassa sull’immondizia la cosiddetta TARI con riferimento all’anno 2018 richiedendo cifre esorbitanti ed ingiustificate nella quasi totalità dei casi.

Perché questa situazione? Le lettere pervenute sono tutte a firma del “primo cittadino” il quale ha dato mandato alla società Etruria Servizi di sviluppare le cartelle esattoriali sulla base dei dati che il Comune ha provveduto ad inoltrare alla società stessa e proprio sulla base di questi si è preceduto al l’emissione degli avvisi di accertamento.

Il responsabile del Comune dove ha preso questi dati? Perché non ha proceduto ad effettuare degli effettivi controlli preventivamente?

Un bravo amministratore opera sempre in modo tale da prevenire l’insorgere di situazioni spiacevoli e complicate per la popolazione verificando sempre e comunque se sussistano veramente i presupposti per procedere a determinate operazioni e trovare il modo più consono per la risoluzione delle stesse. Crediamo sia arrivato il momento di fare chiarezza e chiedere, anzi pretendere una vera “Amministrazione trasparente” in tutti i sensi.