NewTuscia – ROMA – A Roma nel quartiere Aurelio il 13 e 14 gennaio si è svolta la prima prova del 18° Meeting regionale Vita indetto dalla Federazione Italiana Nuoto.

Una competizione molto sentita e di buon livello tecnico. Più di 200 gli iscritti provenienti da tutto il Lazio. La Nuoto Club Viterbo si presentava con sei dei suoi mig liori giovani atleti: Sofia Mezzera, Angelica Onofri, Gozzi Adriana, Rachele Turchetti, Michele Natili e Matteo Pettinelli. Questi nuotatori Viterbesi su un totale di 17 gare disputate concludono con un bilancio sorprendente di 6 ori e tre bronzi oltre a numerosi quarti posti e piazzamenti in alta classifica.

Doppietta di medaglie per Mezzera Sofia 1° posto nei 50 stile e terzo posto nei 50 dorso categria cadetti ; Angelica Onofri due primi posti nei 50 sia stile libero che rana cat. junior; Pettinelli Matteo 1° posto nei 100 misti e terzo nei 50 rana cat. junior; Rachele Turchetti oro nei 50 rana e bronzo 50 delfino. Pregevolissimo oro anche per Adriana Gozzi che al primo anno di categoria stabilisce il nuovo primato personale sulla distanza e rifila più di due secondi alla seconda classificata. Infine da citare Michele Natili che si migliora ed ottiene un apprezzabilissimo 5 posto nei 50 rana junior.

Nella bacheca del club e al collo dei ragazzi la bellezza di nove medaglie.

È il risultato tangibile dell’evoluzione degli ultimi anni – ammette il tecnico Giovanni Baleani – sono numeri importanti che dimostrano la crescita del nostro settore giovanile e soprattutto la qualità della preparazione. In termini cronometrici mi hanno sorpreso le performance di alcune portacolori della squadra come Sofia Mezzera, Matteo Pettinelli ed Angelica Onofri: il suo tempo di 41″2 sui 50 rana è il miglior tempo assoluto della manifestazione, non ci dimentichiamo che su questa distanza lo scorso anno vinse il tricolore propaganda agli italiani di Pesaro.. Sorprendenti nella categoria ragazze sia Adriana Gozzi che Rachele Turchetti per entrambe grandissima soddisfazione nel salire sul gradino più alto del podio. I risultati e il sorriso dei nostri atleti al termine della manifestazione ripagano tutti: atleti, genit

ori, allenatori e dirigenti; sono frutto dell’impegno con cui q uesti giovani durante la settimana percorrono chilometri in acqua.

Prossimo impegno per questi ragazzi il terzo regionale della Federazione, previsto per il 28 febbraio alla piscina regionale di Anagni. Inoltre la squadra agonistica della N.C. Viterbo, nella quale è entrato a far parte da quest’anno Jesus Gabriel Ciarpi campione italiano propaganda 2023 a Pesaro, sarà impegnata nei giorni di sabato 27 e domenica 28 al 21°meeting interregionale Città del Palio organizzato dalla ASD Siena Nuoto.