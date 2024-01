NewTuscia – ROMA – «Il rafforzamento del personale delle forze dell’Ordine a Roma e provincia annunciato oggi in Senato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è una buona notizia per la Capitale. Più uomini e donne in divisa significano un migliore controllo del territorio e una maggiore capacità di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche alla luce degli ultimi fatti di sangue accaduti a Roma. Le Istituzioni sono compatte nella difesa dei valori della legalità e della sicurezza, imprescindibili per la serena convivenza civile e lo sviluppo del territorio». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alla Sicurezza urbana Luisa Regimenti.

«Accogliamo altresì con favore l’aumento dei militari nelle stazioni ferroviarie di Roma e l’attenzione posta dal Governo sul fronte della sicurezza urbana. Nell’ultima legge di bilancio regionale la Regione Lazio ha investito oltre tre milioni di euro per investimenti a favore della sicurezza integrata e sul rilancio della Polizia locale ed è pronta a lavorare in sinergia con le altre istituzioni sul tema. La sicurezza rappresenta per i cittadini un bene primario e irrinunciabile, di cui si avverte forte il bisogno, ed è imprescindibilmente legato alla qualità della vita. Su questo la Regione Lazio continuerà ad essere in prima linea» concludono il presidente Francesco Rocca e l’assessore Luisa Regimenti.