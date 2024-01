Iniziativa organizzata dal Comune e promossa dalla commissione delle pari opportunità, riservata a tutte le aziende grandi e picole che hanno sede e che operano nel territorio narnese

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza) – NARNI – Al via la prima edizione del Premio “Imprenditoria Femminile”, organizzato dal Comune di Narni e promosso dalla commissione Pari opportunità. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’imprenditoria e la leadership al femminile, e di sensibilizzare la comunità sulle tematiche connesse agli stereotipi di genere e ai retaggi culturali che ancora persistono in materia di parità tra i sessi in ambiti come l’indipendenza economica, il lavoro, il successo professionale e l’opportunità di carriera.

All’iniziativa, possono partecipare le imprese con sede operativa nel territorio narnese composte a maggioranza da donne, la cui titolare, rappresentante legale o amministratrice sia donna. Tali imprese devono avere almeno una sede operativa nel territorio comunale di Narni ed essere regolarmente attive nei settori dell’agricoltura, artigianato, commercio, turismo, socio-assistenziale, innovazione, creatività, cultura e sostenibilità ambientale.

Il Comune tiene a precisare che non sussistono limiti di partecipazione relativi alla dimensione aziendale, anzi sarà valutata positivamente la partecipazione di piccolissime, piccole e medie imprese.

Le associazioni datoriali e di categoria, sindacali e le organizzazioni di consulenti e liberi professionisti possono partecipare al premio presentando una o più candidature riferite a specifiche realtà aziendali locali. Per candidarsi al Premio c’è tempo fino al 31 gennaio e le proposte saranno valutate da un’apposita commissione. La premiazione con cerimonia pubblica si svolgerà entro il mese di marzo, congiuntamente alle iniziative previste per la Festa Internazionale della Donna. Previsti fino a quattro premi ed eventualmente saranno assegnate alcune menzioni speciali, se segnalate dalla commissione. I premi consisteranno in targhe di riconoscimento e altri omaggi.

Per Info: www.comune.narni.tr.it

(Riccardo Frezza 18.01.2024)