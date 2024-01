Dal 18 al 25 gennaio cinque appuntamenti nelle chiese cattoliche, evangeliche e ortodossa di Civitavecchia e Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – «Ama il Signore Dio tuo… e ama il prossimo tuo come te stesso»: è il versetto del vangelo di Luca (10,27) a far da filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2024, che come di consueto si celebra dal 18 al 25 gennaio.

Il tema è stato scelto da un Gruppo ecumenico locale del Burkina Faso, che rappresenta le varie tradizioni cristiane del paese africano, coadiuvato dalla comunità locale di Chemin Neuf, i cui membri condividono un impegno peculiare per l’unità dei cristiani.

Per tutto il periodo dell’ottavario, eccetto il sabato e la domenica, ci sarà ogni giorno alle ore 19 un incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi e dalle Chiese cristiane di Civitavecchia.

Le celebrazioni saranno il giovedì 18 gennaio nella di Chiesa Evangelica Battista in via dei Bastioni a Civitavecchia; il 19 gennaio nella parrocchia Madonna dell’Ulivo a Tarquinia; lunedì 22 nella

Cattedrale di Civitavecchia; martedì 23 nella chiesa di San Giovanni a piazza Saffi a Civitavecchia; il 24 gennaio alla Chiesa del Nazareno in via Montanucci; conclusione il 25 gennaio nella Chiesa Ortodossa Romena in Via Aurelia Nord, Km. 77 a Civitavecchia.